快訊／林亮君宣布退黨：時代力量已無法回應我的質問與建言

▲時代力量台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量台北市議員林亮君8日晚間於臉書宣布退出時代力量，接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政。林亮君表示，她所期待的政黨，是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織，「我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言」。

林亮君8日晚間於臉書貼出退黨聲明書，她在退黨原因中載明「離開是一件很難過的事，但我盡力了」。

林亮君表示，自己參與政治的起點，是在簡余晏辦公室擔任助理。猶記數年前，曾有長輩私下問她要不要出來選舉，當時她說「如果我要出來選，我不會代表民進黨」。她表示，雖然這只是私下的閒聊，但對自己而言，那是她對台灣民主發展的期許。

林亮君說，自己之所以投身政治，是因為受到黨外民主運動的感召，長期以來更對本土政黨抱有寄託。但自十年前開始，她也漸漸明白民進黨有其的枷鎖，要更開展或突破，都不是件簡單的事。

林亮君提及，她始終相信多黨政治會讓台灣社會更穩定，本土政黨彼此間相互競爭制衡，在面對台灣的艱困處境時也能攜手禦敵。2015年，時代力量的誕生，正對應到她的這個期待，因此人生第一次加入政黨，獻給了時代力量，期待能在這個位置上，將理念與價值化作具體行動。

林亮君指出，時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在她心中是個問號。自己曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望。這段期間，她也希望同志間能共同思考政黨路線並一起定錨，但力有未逮。

林亮君說，她所認為的政治，是透過堅持與妥協之間的交互作用，慢慢地將政策與法案推往更進步的方向，進而帶給社會安定、人民幸福的工程。自己所期待的政黨，是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織，「我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言」。

林亮君表示，她要跟所有2018年因為時代力量而將選票投給自己的朋友說抱歉，但她所堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變，未來也會繼續努力前進；也要跟今年參選黨主席時支持她的朋友說聲對不起，但自己現在做出了決定。

最後林亮君表示，幫忙大家解決生活大小事，看到鄉親的笑容，是自己從事政治工作最大的滿足。接下來將以無黨籍市議員的身分與我的團隊繼續為大家服務。

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