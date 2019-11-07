質詢意外扯「校友質詢校長不太好」　高市議員被局長虧「提名傑出校友」

▲高雄市議員林于凱與教育局長吳榕峯是「校友與校長」關係。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議員林于凱7日早上總質詢與教育局長吳鎔峯針對是否處罰「割草公務員」交鋒，但卻意外牽扯出2人「校長與校友」關係，使得吳鎔峯答詢完畢坐下時脫口「校友質詢校長不太好」，甚至要提名林于凱傑出校友。

林于凱在質詢中先肯定教育局公幼公托等政策，但也舉這次割草公務員爭議為例，希望吳榕峯能包容多元的聲音，語畢後又表示，「吳局長擔任過竹科實驗中學校的校長，而我又是校友，且學校的校風是包容多元的聲音」，吳榕峯聽完猛虧林于凱「應該提名你傑出校友」，但林接著又說，韓國瑜曾承諾市民會把4年任期做好做滿，並且又在6月份競選期間向市民承諾不會荒廢市政，再反問吳榕峯，「在你的教學原則下，韓國瑜會是好的榜樣嗎？」

▲吳榕峯忽然脫口「校友質詢校長不太好」。（圖／記者洪正達攝）

但吳榕峯卻說「校友質詢校長不太好吧？」，林于凱反擊「這是個過時的觀念，現在講求的是由下往上反饋，才能聽到不同的聲音」。據了解，9月份傑出教師頒獎時，一位幼稚園園長要上台領獎時未與韓國瑜握手，因而遭到非議，對此吳榕峯也說，「相信她已經受到教訓，也請大家不要去打擾她。」