視察竹市大車站計畫　交通部長林佳龍全力支持

▲新竹市長林智堅親自向交通部長林佳龍介紹。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

交通部長林佳龍今（8）日下午到新竹市視察國際展演中心地下停車場、大車站計畫與護城河景觀改善工程等各項交通建設，新竹市長林智堅介紹低成本、高效益的「新竹大車站計畫」，他強調大車站計畫將成為城市新地標、提供多元運具、翻轉城市軸線，並讓百年車站風華再現，林佳龍也表示將全力支持「物超所值」的大車站計畫，並研擬採用預審制，協助簡化行政程序，盡速讓大車站計畫通過審議。

林智堅表示，「新竹大車站計畫」除成為城市新地標，也將提供多元運具讓旅客無縫轉乘，打造友善步行城市；並翻轉城市軸線，均衡前後站發展；最後，更能夠帶動周邊商圈，讓這座百年車站風華重現。

林佳龍表示，如何活絡舊車站與城區是許多縣市共同面臨的問題，為新竹量身訂做的「新竹大車站計畫」極具新意和可行性，是都市再生典範，因此交通部研擬採用「預審制」，加速完成行政程序、並全力協助通過預算；此外，交通部也會與新竹市政府密切合作辦理「2021台灣燈會在新竹」，結合竹市獨有的科技與文化實力，改造整個城市的光環境，期能打造「台灣燈會2.0版」，成為未來燈會的模範。

今日下午林佳龍、林智堅及相關局處首長首先前往台肥TFC One 大樓9樓制高點，林智堅在現場透過落地窗眺望未來國際展演中心基地位置，向林佳龍解說計劃與發展，他特別感謝林佳龍對於未來展演中心旁停車場興建的支持，並說明展演中心、兒童探索館與文創館會是竹科X產業園區中非常重要的藝文特區，更會是區域發展的特色。

交通處表示，國際展演中心內部可容納近1000人，作為藝文表演的專業場館，而目前與國際展演中心共構的地下兩層停車場，由交通部核定總經費4.98億元，預計規劃368席停車位、850席機車位，能提供觀眾便利的停車空間，並紓解未來新竹文創館、兒童探索館帶來的大量人流。

而目前正推動中的「前瞻基礎建設計畫-新竹大車站計畫」，是串聯新竹前後站的重要樞紐，預計投入核定總額65.8億工程經費，將以「人本友善」與「低成本、高效益」等原則推動。

林智堅表示，上任後推動新竹車站改造三部曲，重新規劃、啟用新竹轉運站，並為改造前後站地下道進行50年來大改造，完成首部曲；去年完成站前廣場改造，並於後站增設了風雨走廊，完成改造二部曲；大車站計畫是最關鍵的第三部曲，整體規劃已送交通部審查，盼成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。

林智堅今日也陪同林佳龍，沿著護城河畔體驗近年改造的步行環境，包括護城河周邊、228公園、幸福廣場，更一同登上「幸福盒子」眺望城市，城銷處表示，市府努力推動「步行城市」，東門城周邊環境改善工程已獲得觀光局核定總經費2,300萬元，將改善從新竹車站到護城河的周邊環境，更增設護城河東門圓環親水平台、改善燈具照明及綠化植栽，要給市民更完善步行環境。