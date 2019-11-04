交部擬取消鐵路立體化「地方自償率」　林佳龍：中央要承擔更多責任

▲交通部長林佳龍上午出席世界飛安高峰會致詞。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部檢討鐵路立體化審查作業要點，擬由中央統籌規劃並取消自償率審查門檻，未來將可降低地方政府的財政負擔。交通部長林佳龍今（4）日受訪時表示，中央應該承擔更多責任，而不是針對後來才要發展鐵路立體化且財政較困難縣市再給他們枷鎖。

交通部長林佳龍上午出席世界飛安高峰會，會後聯訪時被問及鐵路立體化審查擬取消地方自償率門檻，他說，交通部對此已經進行全面檢討，主要認為鐵路的興建跟營運應由中央政府負責，針對地方需求應該基於整體國土規劃跟區域發展以及台鐵路網、營運效益來做評估。

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事實上，目前鐵路立體化分為高架與地下，現行規定由地方提出可行性評估，交通部根據作業要點審查，自償率則為審查門檻。林佳龍說，2012年訂定的新鐵路立體化審查作業要點，實施之後導致地方為了滿足規定，在申請的時候提出無法達成的財務規劃。他認為，從整體綜合效益，交通部應該承擔起更大的責任，而且中央要跟地方也要跨部會針對交通所帶動的都市發展進行規劃。

▲林佳龍說，鐵路立體化涉及國土、縮短城鄉差距，中央應該承擔更多責任。（圖／記者徐文彬攝）

比如說，已經通過鐵路立體化審查可行性評估的嘉義、彰化2案，交通部發現地方沒有提出整個都市計畫調整，很多土地效益也沒有充分利用，在協助地方後其實可以創造多贏。這個模式在宜蘭、雲林、苗栗，還有進行中的台中都可以適用。

林佳龍表示，過去2012年之前台北、新北的鐵路立體化預算根本都是中央負擔，但怎麼現在了財政困難的縣市卻要讓他們負擔更大呢？事實上中央、地方的補助都有標準程序，應該要回歸到財政能力來進行補助，而不是去針對後來才要發展鐵路立體化的縣市，給他們枷鎖、很高的門檻。

▲林佳龍說，中央要積極協助地方鐵路立體化，台鐵也應該化被動為主動，針對路網進行規劃以及運量評估。（圖／記者徐文彬攝）

他說，這樣會導致一個困境，就是如果不符合標準，就不能進行立體化，這對都市發展有傷害 ，大家應該誠實面對問題。他說，鐵路立體化不只是在改善平交道的安全問題，更重要的是都市發展，尤其涉及到國土、縮短城鄉差距，中央要積極來協助，台鐵也應該要化被動為主動，去針對路網規劃，還有各個未來運量進行評估。

「不要把地方看成3歲小孩」，林佳龍說，地方政府最了解基層的需要，未來效益會比本來純粹的平交道改善，還大出十倍、百倍，少數人見樹不見林，一直用6-7年前的辦法根本行不通。

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