飼主遭砂石車輾斃暴頭亡　守屍忠犬「阿狗」連4天回事故現場悲鳴

▲看到主人被砂石車輾斃黑狗守在一旁不離開。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！李姓男子5日傍晚騎著單車，帶著愛犬「阿狗」到花壇鄉彰員路買滷肉飯，才剛走出店門口不慎被單車拌倒慘遭砂石車後輪輾過爆頭慘死，阿狗守在屍體旁不願離去，不吃不喝還流眼淚，出事至今已經4天了，每天都到事故地點徘徊發出悲鳴，鄉親們看到阿狗的行為，都希望牠能趕緊走出悲痛、健康地活下去。

▲看到主人被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起不幸事故發生在5日傍晚，1輛砂石車行經彰員路、三芬路口處彰化警分局三家派出所前時，與1名正準備騎乘腳踏車的56歲李男發生碰撞，砂石車後輪輾過李男，李男頭部當場被壓碎，腦漿與頭殼都迸裂散落路面，死狀甚慘。

阿狗跟在主人的後方，目睹了這一場悲劇，事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住，阿狗則站在一旁死守屍體，令人相當的不捨，也有網友擔心狗狗的後續。事後黑狗由一起餵養的家人安置，牠回到家後似乎知道主人已經離世，開始流淚、不願意吃飯喝水，附近鄉親得知後買便當送去慰問。

▲看到主人被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

臉書社團「花壇人俱樂部」的版主陳元銘曾經受訪表示，這隻黑狗平常養在廟埕三合院會到處跑，屬於放養狀態，起初有幾位愛心民眾擔心狗狗狀況，到網路上貼文尋找下落，甚至有熱情的鄉親以為狗狗沒了主人，而發起抓狗認養活動，事實上牠已經回到主人家休息。

家人在餵養時發現黑狗開始不吃不喝，眼角總是泛著淚光，似乎還未從悲傷的情緒中走出來，便貼文求救，陸續有鄉親貼出狗狗開始喝水、買雞排便當送去給牠吃。

▲看到主人被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

臉書社團《花壇人俱樂部》也有不少網友詢問：「這隻小黑狗到哪裡去了？」有網友回應，狗狗跑回家了，附近一位嬸嬸用飯跟水給狗狗吃喝，但是狗狗只喝水不吃飯，眼眶還泛淚。另有傳聞小黑狗已經回主人住處，但連日來似乎都會回到事故現場，也都會發出悲鳴聲，令人難過，今天終於肯進食的好消息傳開了，網友們都非常高興。

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►與大水鹿近距離四目對望 爬彰化清水岩山友：真的是鹿

►影／彰化29歲女「拿水果刀砍爸爸」！他大動脈破裂噴血 送醫身亡