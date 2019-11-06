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男帶牠買魯肉飯遭輾死　「快醒來啦！」忠汪不願相信拔拔已死整夜守護

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇5日傍晚發生一起死亡車禍，一輛砂石車行經彰員路三家派出所附近時，不慎撞上一名帶著黑狗的李姓腳踏車騎士，該名男子瞬間遭輾斃，屍塊迸出，死狀相當慘。據了解，李男才剛從便當店出來，牽著腳踏車，疑似不慎被腳踏車絆倒自摔倒地，摔進行駛中的砂石車車底，直接輾過而亡。

▲（模糊版）看到主人被砂石車輾斃黑狗守在一旁不離開。（圖／民眾提供）

▲看到主人被砂石車輾斃黑狗守在一旁不離開。（圖／民眾提供）

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲腳踏車男被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據便當店業者說，已經很久沒看到李男來買便當，說是要買滷肉飯給狗吃，卻發生不幸。而李男飼養的黑狗，事故發生後，仍他屍體旁守候，看到警方及處理後事人員到場，仍死守不肯走開，令人相當的不捨。

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲腳踏車男被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起車禍發生在花壇彰員路與三芬路口，鄰近三家派出所。警方調閱了路口的監視器發現，李男剛好從便利商店出來，牽著腳踏車，準備要騎上去時，卻不知道為什麼自摔倒地，且正好摔到車道上，被行經的砂石車輾過當場死亡，消防分隊趕抵現場時，因為李男已身亡，所以並未送醫。

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲腳踏車男被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，警方懷疑可能是天色已經轉暗，該處也可能是砂石車的視線死角，駕駛著砂石車的徐姓司機沒發現李男已經倒地，而當場被後輪輾過，不過詳細的肇事原因警方仍在進一步調查。

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