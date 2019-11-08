帶圖刺青「愛的算式」成黑坨坨醜爆！她崩潰：我太好說話了

▲浙江女子去刺青結果差很大。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

浙江金華一名女子日前找了一家刺青店，並帶著圖片，希望刺青師能按照示意圖幫自己刺上「Mom + Dad = Me」的字樣，由於認識店主，女子一開始沒有想太多，想不到刺青完成後，不僅和圖片相差甚遠，還差點把她「醜哭」，氣得女子直呼，「這種店開起來有什麼用？」

《錢江晚報》微信公眾號報導，這名女子經過了好幾個月的等待，指望著交給時間，刺青能變得正常，沒想到「醜得還是一如既往。」

▲女子預期的結果。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

在照片中可以看到，女子的示意圖中，圖形簡單大方，黑色線條流暢優雅，配上紅色的符號，整體圖案精緻、意涵溫暖略帶幽默。然而實際刺在女子身上的成品，不僅線條模糊成一團，連色調都深淺不一，整個圖形簡直「不知所云」，幾乎看不出原圖想要呈現的美感。

▲女子實際得到的成品。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

報導指出，刺青是女子幾個月前做的，店主她也認識，覺得找認識的人方便一點，也比較信任，當時自己也沒多想，雖然她特地挑了手臂上比較隱蔽的位置，但醜成這樣，一時也接受不了。

店主安慰她，刺青一開始都醜，後面結痂過就會退掉，然後再找她補色，但幾個月等下來了，壓根就退不掉，還是老樣子。女子直呼，「我沒叫她賠錢就不錯了，我真的太好說話了，有些難說話的人，店都讓她開不下去。」

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