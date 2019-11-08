用遠紅外線復健機治療腳痛　女操作不慎把床燒掉釀大火

▲公寓6樓窗口竄出火煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區8日凌晨2時許，吉林路119巷一棟公寓6樓突然竄出火煙，濃濃黑煙驚動住戶報警。警消獲報抵達後發現窗口已有火煙冒出，立即疏散公寓內所有住戶，同時佈設水線救火。女屋主被救出後，表示是在使用遠紅外線復健機時，不慎引燃房內的床鋪，雖一度試圖撲滅火勢，但火越燒越大，只得報警求救。

▲台北市中山區吉林路一處公寓凌晨發生火警，警消到場射水灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

約50歲的邱姓女住戶表示，事發時正在使用遠紅外線復健機緩解腳痛，疑似操作時的高溫引燃緊鄰的床鋪，導致床鋪著火，雖一度試圖滅火但火勢越燒越大，只好趕緊請管理員協助報警，並請附近鄰居避難。

▲有住戶的車輛遭掉落的磁磚砸中，天窗玻璃碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後發現公寓6樓窗口竄出火煙，同時有住戶在內呼救，立即佈設水線入內救火，將屋內民眾救出，並射水灌救，火勢在約10分鐘後被撲滅，並無人傷亡。警消協助女屋主及起火戶樓上的一對母子預防性送往馬偕醫院，經觀察後均暫無大礙。

▲女屋主被送往馬偕醫院觀察後並無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

台北市救災救護第三大隊大隊長王證雄表示，台北市消防局於凌晨2時42分接獲報案，指稱吉林路一棟7層樓公寓有火煙竄出，於是出動多輛消防車及救護車到場，第一時間疏散27名住戶，同時鋪設水線入內救出19名住戶，經過約10分鐘的射水後成功撲滅火勢，並無人傷亡，燃燒面積約25平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。

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