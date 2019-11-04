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好朋友放閃音樂節再現網美新地標　11/9揪好友來曬美照

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活動小組／活動報導

每年都被網友推到爆的《ETtoday新聞雲》音樂節，今年以「放閃」為主題的「好朋友放閃音樂節」，不論是單身、有對象、還是已婚好朋友，ETtoday準備讓你做主角，好好放肆玩樂，自在驕傲做自己！活動將於11月9日（六）11:30~17:30在華山文創產業園區熱鬧登場，讓你滿滿嗨玩一整天！

除了主舞台的精彩節目之外，今年「好朋友放閃音樂節」創意再升級，將打造一座極致夢幻的「放閃告白球池」，巨型獨角獸搭上馬卡龍色系的球池，遠遠就超吸睛，浪漫指數爆棚，快揪三五好友同行一起來，肯定讓你拍出按讚數破表的美照！
▲ 好朋友放閃音樂節（圖／ETtoday）
▲ 夢幻球池再掀一波IG打卡熱潮（圖／ETtoday）

>>>>>快來參加「2019好朋友放閃音樂節」<<<<<<

當天還有眾多網友期待的，創意料理體驗課程，「愛料理」平台上的人氣料理部落客「布魯媽媽」，將公開她的獨門私房菜，利用秘密武器「元本山DIY三角飯糰海苔」，搭配玉米、鮪魚、鳳梨、蝦球等簡易食材，輕輕鬆鬆做出一顆漂亮又好吃的三角飯糰，對於熱愛料理的朋友絕不能錯過！
▲▼2019好朋友放閃音樂節,ETtoday,音樂節,華山,手作料理,元本山。（圖／ETtoday）
▲ 創意手作料理 顛覆你的想像（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

今年的亮點不只是夢幻球池、創意料理課而已，現場市集還進駐超多品牌攤位，有吃、有喝、又好玩，眾多好康小禮物，走過路過千萬別錯過！當天還有闖關遊戲，只要下載《ETtoday新聞雲》App，並登錄成為會員，即可參加闖關活動，成功完成5大主題關卡，就可以獲得闖關完成禮，時尚閃亮的「放閃手提袋」，還有機會抽中「最高20000元Sogo禮券」喔！還在等什麼？假日就找大家來「好朋友放閃音樂節」吧！

>>>>>快來參加「2019好朋友放閃音樂節」<<<<<<

 
▲ 好朋友放閃音樂節（圖／ETtoday）
▲ 闖關完成即送時尚好禮（圖／ETtoday）

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，閃亮亮闖關好禮今秋必備！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次合體登場演出鐵粉別錯過！

＞＞＞更多好朋友放閃音樂節資訊請點我

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