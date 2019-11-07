2019桃園食安嘉年華食品大廠力挺　拿好康還有「捕捉寶可夢」

▲2019年桃園健康樂活食安嘉年華活動，於桃園巨蛋館展開。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年桃園健康樂活食安嘉年華」活動，7日起迄10日於桃園巨蛋館展開。由於市長鄭文燦未來政途深受各界看好，在地義美、超秦等食品大廠負責人高志明、卓元裕等相關人士，也親自出席力挺。市府衛生局並頒贈獎牌給餐飲業入選衛生分級的優良店家，統一、聯華、桂格等食品大廠，亦於展場設置闖關互動區，廣送贈品，衝人氣。

▲鄭文燦參觀義美食品展位，負責人高志明親自接迎。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦表示，國內的食品大廠有一半在桃園，所以桃園是台灣食品工業的重鎮，為確保食品安全，要確保農業、土地等環境的安全無虞，市府除了進行稽查工作外，也強調食品廠商自主管理的重要性，才能讓消費者「食」的安心。

▲頒贈獎牌給餐飲業入選衛生分級的優良店家。（圖／袁中美提供）

今年食安嘉年華活動，以食育、安全、歡樂、養生為策展主軸，透過7大展區、4大主題館，以及4大體驗區，展現傳統中藥養生觀念與現代生物科技應用知識，讓市民享用美食的同時，也能增加食安知識，讓消費者的選擇更謹慎聰明。

▲▼超秦食品大廠展區，負責人卓元裕(後排右站者）也親自到場。（圖／記者楊淑媛攝）

衛生局局長王文彥指出，桃園食安嘉年華展期自11月7日至10日止，現場規劃「穿越食光透視科技館」、「本草藥不藥中藥養生館」、「減塑上路吸管趨勢館」、「食安小學堂食農教育館」四大主題；「藥膳」、「懷舊食品」、「生鮮樂活」、「悠閒品味」、「食在大廚區」、「健康活顏」、「活力」七大展區，及DIY體驗區、闖關任務等趣味活動。

▲展區攤位試吃多。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，活動搭配「捕捉寶可夢」的熱潮，展區內除了有食安寶可夢出沒外，捕捉後還可以到贈品處兌換限量好禮；網路預約看展，還可參加抽獎活動，詳細資訊請至桃園健康樂活食安嘉年華官方網站查詢（網址：https://tyfsc.top-link.com.tw）。

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