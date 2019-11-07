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世棒12強台灣賽事戶外轉播　陳杰準備肉粽嗨翻球迷

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▲世棒12強台灣賽事陳杰舉辦戶外轉播。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲世棒12強台灣賽事陳杰舉辦戶外轉播。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

世界12強棒球賽B組台日賽今晚開打，立委候選人陳杰在杰士尼樂園同步轉播賽事，彰化許多球迷今晚6時30分起陸續趕到現場觀看中華隊在B組預賽的關鍵賽事，現場球迷情緒高昂，每逢日本球員遭到接殺、刺殺或三振，就會鼓掌歡呼。

陳杰表示，很難得世界棒球12強棒球賽在台灣舉行分組賽事，中華健兒已經連贏2場，場場精彩，今日的中日大戰是大家關注的一戰，所以特別在總部同步轉播，孩子可以在杰士尼樂園遊玩，累了就跟爸媽坐下來觀看球賽，一起為中華隊加油。

▲世棒12強台灣賽事陳杰舉辦戶外轉播。（圖／記者唐詠絮翻攝）

現場也特別準備了御飯糰，御飯糰代表日本，一起把日本吃掉，為中華隊加油，另外也準備了肉粽，因為2006年的杜哈亞運中，一首台味十足的「燒肉粽」，是場邊的加油歌曲，當年台灣先打敗南韓，又逆轉勝擊敗日本奪冠，燒肉粽在賽後也一躍成為「棒球神曲」。

現場球迷們說，收看棒球賽的戶外轉播，感覺是不是不一樣，比在家裡收看電視還要熱鬧，現場球迷興高采烈回應「好開心」，收看棒球比賽是許多人的回憶。

▲世棒12強台灣賽事陳杰舉辦戶外轉播。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰指出，棒球賽事讓台灣站上國際，是全台灣從阿公阿嬤到小孩都有的共同喜好與回憶，讓我們能一起為中華隊健兒加油，為前進奧運的資格，一起守護在中華隊身邊，能與大家齊心追求中華隊勝利的目標，真是令人無比興奮，就好像過去我們團結齊心，一起打拚彰化的未來一樣，能與大家肩並肩在一起，單純為一件事努力的感覺真好。

腦公！你不可以賴帳喔

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