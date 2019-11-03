世界12強棒球賽台中點燃戰火　盧秀燕贈加菜金祝中華隊前進奧運

▲盧秀燕詢問牛棚教練王建民隊員情況。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2019第二屆世界12強棒球賽台灣區預賽，5日將在台中洲際棒球場開打，3日由中華隊對上澳洲先進行熱身賽，市長盧秀燕下午前往棒球場慰勞中華隊並致贈10萬元加菜金，預祝中華隊旗開得勝，前進奧運!

▲▼盧秀燕前往球場慰勞中華隊員。

盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下，到洲際棒球場慰勞中華隊，替他們加油，並且關心隊員們練球情形、睡眠狀況等，盧更致贈加菜金10萬元，中華隊也回贈中華隊全隊簽名球，現場球員都相當歡迎盧的到來，並一起高喊「中華隊勝利」，士氣高昂。

盧秀燕表示，台中是這次12強比賽地主，她要代表市民歡迎各位選手，也祝福中華隊奪得好成績，市府一定會全力以赴做好後勤和支援工作，包括維安、交通動線、現場秩序等，雖然洲際棒球場剛辦完亞洲棒球錦標賽，馬上又要辦12強賽，不過市府已事先加強場地整理，提供選手最好比賽環境。

盧秀燕也主動向中華隊總教練洪一中、中華職棒秘書長馮勝賢詢問球員訓練情形等問題，她告訴洪總教練，只需要認真操兵，其他都不用擔心，相關行政工作都由市府協助。

▲盧秀燕致贈加菜金，並預祝前往東京奧運。

洪一中說，感謝盧市長百忙之中來慰勞球員，目前中華隊狀態不錯，雖然亞洲棒球錦標賽剛結束，球員有些疲憊，但球員都很自動自發，自我調整，不用太擔心。

▲中華隊員回送盧秀燕全體隊員簽名球。

洪一中也說，目前各項維安、交通都很不錯，不過現在還需要的是盧市長的鼓勵加持，盧一聽即開懷大笑，接著說總教練才是靈魂人物，壓力肯定比她大上千倍。

慰勞完球員，盧秀燕也到球場旁邊，在不打擾球員下觀看球員練習狀況，也向在這次賽事擔任中華隊牛棚教練的王建民詢問投手訓練狀況以及食宿需求，王建民回說，食宿各方面都沒問題，選手也都自動調整投入接下來的比賽，感謝市長及市府協助。

運動局指出，7日是中華與日本之戰，備受矚目，門票開賣不到半小時便完售，市府當天將會在台灣大道市政大樓府前廣場進行轉播，歡迎民眾來觀看賽事，一起為中華隊加油。

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