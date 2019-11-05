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籌辦國際賽事打造運動酷城市　盧秀燕：讓台中站在世界舞台

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▲盧秀燕要透過國際賽事，讓台中站在世界舞台 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕開心的為中華隊加油。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年全運會總成績排名第3，19年來成績最好一次，亞洲棒球錦標賽和世界12強棒球賽也接連都在台中市舉行，市長盧秀燕5日主持市政會議時表示，藉由籌辦國際比賽，讓台中站在世界舞台，有助國際行銷並帶來賽事經濟，未來將投入更多資源，將台中打造成運動酷城市，下午世界12強棒球賽將開打，盧在會中高喊「中華隊加油」。

▲盧秀燕要透過國際賽事，讓台中站在世界舞台 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕雙手握拳，高喊「中華隊加油」。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府上午舉行市政會議，由運動局長李昱叡針對「賽事經濟、國際行銷策略及效益」作專案報告，李昱叡表示，台中1年舉辦將近40場馬拉松，有次還和全球6大洲的國家同步舉行馬拉松，這對國際行銷非常有幫助，不僅馬拉松，市府還有電競嘉年華、亞洲身障桌球錦標賽、斯巴達障礙賽等，尤其是恰恰彭政閔引退賽，更讓台中各大飯店客滿。

▲盧秀燕表揚魏來長教練對台中棒球的貢獻。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表揚棒球耆老魏來長。（圖／台中市政府提供）

李還說，台中今年體育活動不間斷，從3月的中信兄弟開幕戰，到12月的國際奧林匹克路跑，整年有13場大型賽事，目前正在規劃明年、甚至後年的中長期賽事，就是要全力打造成酷運動、酷城市。

▲盧秀燕要透過國際賽事，讓台中站在世界舞台 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持市政會議，對於運動局表現很滿意。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，她上任不到1年，而運動局也成立3年多，在經費和人員編制都少的情況下，運動局在酷運動、酷城市的推廣成效上，超乎她的預期，「精彩極了」，而不僅要推廣，更要深耕，一些重要比賽，即使行程滿檔，她還是會出席，就是要讓對方覺得台中市的重視，對方下次才會再來，透過有效行銷，讓台中站在世界的舞台上，以世界12強為例，她至少到場3次。

▲盧秀燕要透過國際賽事，讓台中站在世界舞台 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲運動局長李昱叡簡報今年各項賽事。（圖／記者鄧木卿攝）

她還說，世界12強棒球賽雖然今天起開始進行3天，但其實上個禮拜，她就已經觀察到很多的球迷已經進入台中市消費，很多飯店都是滿的，因此透過國際運動賽事以及城市行銷，就能帶來可觀賽事經濟。

盧秀燕還在會中表揚台中棒壇耆老魏來長，魏教練現年92歲，曾帶領台中金龍棒球隊在美國世界少棒錦標賽擊敗美國西區代表隊榮獲冠軍，開啟我國棒球發展興盛風潮，魏也曾教導過郭源治、林仲秋等選手，50年來持續奉獻台中市棒球界，因此特別頒贈魏來長台中市傑出人士榮譽獎章。

魏來長開心表示，他活到90幾歲，「第一次領這個獎」，非常高興，日前中信兄弟棒球隊市民日活動，市府也邀請魏來長以「終身奉獻給棒球的台中市民」身分擔任開球貴賓，彰顯台中市在50年前創造的金龍棒球傳奇故事，也將他的精神傳承給下一代棒球選手。

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