中火續減煤中部電力靠外地　中市府回擊台電：承受數十年污染

▲台中市政府駁斥台電中部供電失衡的說法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對台電公司4日指出，台中火力發電廠大幅減煤結果，今年發電量減發超過1百億度，而台中市2016、2017和2018年用電量成長率，高居台灣本島縣市之冠，導致中部地區有8成時間的電力必須靠南北支援，台中市政府嚴正回擊，中火以往供應全台2成電力，中部人長期忍受污染，這是不變事實。

▲中火持續減煤，減發逾百億度電力。（圖／台中市政府提供）

台電表示，中火用煤量持續下降，從2014年的1839萬噸，降至2018年的1597萬噸，今年在擴大降載及端末管控等措施搭配下，預估5年可減少超過5百萬噸用煤量，等於減少1百億度以上的發電量，但台中市2016、2017和2018年用電量成長率，反而成了台灣本島縣市之冠，今年中部地區用電已出現失衡情況，經統計，中部地區今年前10個月，約有81%時間需依賴北部與南部輸送電力支援。

台中市政府對於台電所言無法認同，台中人口數急遽成長，已成為台灣第二大城，在工商業蓬勃發展下，用電量自然相較過去成長，而中火座落台中數十年，供給全台各地用電高達20%，長期製造空汙，讓中部民眾承受汙染，這是不變的事實。

市府指出，台電規劃新建2座燃氣機組，卻堅持不汰換等同發電量的4部老舊燃煤機組，屆時中火恐成為世界最大火力發電廠，製造更多汙染，市府重申「減煤4成」與「汰舊換新」兩原則，要求中火將發電量降至1104萬噸，同時汰換老舊燃煤機組，兼顧區域供電公平與環境正義。

此外，環保局已在中火放流口架設攝影機，追蹤台電是否再排放廢水，並且提醒台電115日前提送改善計畫書，若再違規依法重罰，絕不寬貸。

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