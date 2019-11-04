強化外送員保障　台中市研議自治條例並納管平台業者

▲張家要求保障年輕外送員權益。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新興外送人員在送餐時間壓力下，往往飆速並在車陣中蛇行，因此經常傳出死傷意外，台中市議員張家銨、林德宇等人4日在市議會質詢外送員、勞資糾紛及籌組工會等進度，勞工局長吳威志表示，這周會協助成立工會，並且鼓勵外送員加入，至於自治條例部分，市府會儘速研議。

▲林德宇要求市府應將社福結合外送平台。（圖／林德宇提供）

市議會第3屆第2次定期會4日進行民政業務質詢，林德宇提問，市府何時會協助外送員籌組職業工會，以及如何保障權益，不要讓外送員在街頭或路口發生意外時索賠無門。

▲張家銨等人要求恢復老年人計程車補助無上限。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨則說，在15至22歲間的多數學生都是半工半讀，勞工局如何針對這些不熟悉勞動權益、法治觀念的青少年進行宣導，或是設置專責機構協助。

此外，台灣少年權益與福利促進聯盟針對18歲以下學生的校外勞動調查發現，有30%的人沒有勞保、30%不知道自己有沒有勞保，40%在職場受過傷，另外主計總處也統計，15至19歲中有50%的人每週工時超過40小時，比很多成年人還要多，市府該如何輔導。

江肇國表示，會從事外送員的都是希望增加收入，現在每個月要他們多支出意外險200元、超跑險81元、勞保1407元、健保675元共2563元，意願應該不高，而且現在有1萬4千名外送員，願意加入公會應該不到1成，無助協助外送員權益。

李中則提出，讓外送員可自行選擇承攬或僱傭的雙軌制，勞動部日前倉促宣示外送員的工作性質屬「僱傭關係」，恐扼殺平台經濟。

吳威志表示，市府今年7月開始檢查時，處罰過1家業者3萬元，是全國第一個開罰的縣市；上週也找了6家外送業者平台進行座談輔導，這周會協助成立工會，鼓勵外送員加入，此外，會盡速研議自治條例，內容包括強制保險、颱風天禁送、職安教育等，保障外送員權益。

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