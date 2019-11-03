林飛帆台中一中街肥皂箱助選　感佩莊競程投入艱困選區

▲林飛帆站在街頭演說，為莊競程拉抬造勢。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨副秘書長林飛帆3日到台中市為第5選區（北區北屯）立委參選人莊競程掃街造勢，林飛帆並站在肥皂箱上，在街頭即席演說，吸引許多圍觀民眾，林表示，包括蔡英文總統，卓榮泰主席以及羅文嘉秘書長等人，對於莊競程願意離開教職，投入艱困選區，都感到相當敬佩，期待因為有更多年輕人的參選，能為國家帶來改變，也改變民進黨的體質。

林飛帆3日下午抵達台中一中街商圈，陪同莊競程掃街造勢，並品嘗一中街著名的豐仁冰，包括市議員曾朝榮、蔡耀頡、江肇國、謝明源、張家銨，也陪同一起向逛街民眾及商家拜票，許多民眾看到林飛帆本人，都紛紛要求合照，現場也高喊「凍蒜」。

林飛帆並站在肥皂箱上，在街頭進行即席演講，吸引許多民眾圍觀，他說，台中市是這次選舉的重中之重，未來包括卓榮泰主席，羅文嘉祕書長及蔡英文總統等人，都會持續前來，日前看到蔡賴同台，更顯示出團結將會是這次民進黨大選的主旋律。

他最後拜託大家明年1月11日一定要出來投票，無論支持哪一位候選人或政黨，大家一起用選票告訴國際一個訊息，台灣是台灣人的台灣，台灣是太平洋也是世界的台灣，他也呼籲選民支持蔡英文總統，因為蔡總統是唯一敢大聲說出來對抗習近平的一國兩制的言論。

莊競程很感謝林飛帆百忙中來幫他加油打氣，他雖然投入政治的時間不長，但是如何在有限時間內做對的事，比較重要，反觀對手沈智慧在立院時間很長，到現在都還在參選，顯示國民黨不願意給年輕人機會。

民進黨這次一口氣推出9個低於40歲的候選人，顯見民進黨栽培年輕人不遺餘力，這次的選舉，不只是給他一個機會，更是給全國優秀年輕人一個機會，北北屯區有很多的年輕人，只要年輕人都願意出來投票，他相信可以贏得勝選。

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