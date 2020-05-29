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Gogoro設計總監偷吃人妻反告綠帽夫　囂張求償400萬敗訴

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▲Gogoro睿能設計總監王松富，水哥，Walter Wang。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro睿能設計總監王松富與潘姓人妻發生婚外情，6度上摩鐵激戰。（資料照／記者張慶輝攝）

記者陳雕文／新北報導

Gogoro設計總監王松富與潘姓人妻爆婚外情，在北部摩鐵激戰6次，人妻事後說服丈夫為了孩子和對方和解，2對夫妻去年簽訂協議，「彼此不再做不利對方的事情且不得提告」，但簽約後沒多久，王松富仍和人妻保持聯絡，綠帽夫火大對王提告通姦，台北地檢署調查認為，依協議內容不得對王提出告訴，且王和潘女也沒有新的不法事實，因此處分不起訴，結果王松富「全身而退」後，反以「違約」為由，要綠帽夫賠償400萬，新北地院28日判決王松富敗訴。

▲▼通姦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓人夫簽訂協議書後，發現妻子疑似已經懷孕，之後查閱妻子的手機又得知她仍跟總監有聯繫，氣得怒告通姦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

44歲王松富多年前進入職場曾與潘姓女同事擦出火花，後來王男轉任睿能創意公司Gogoro設計總監，2人也各自有了家庭，但仍保持連繫，從2018年10月至2019年3月間，2人6度在桃園、中和等地區的汽車旅館愛愛，後來潘女的李姓丈夫偷偷查閱手機，看到2人相約開房間的資訊，心都碎了。

但在潘女的勸說下，李男決定為了孩子放下心中的恨，2對夫妻去年4月1日約在台北一家咖啡廳簽協議書，原以為這段婚外情可以落幕，但李男事後又發現妻子仍然跟王男聯繫，因此也不管先前簽的協議書，怒對王松富提告通姦。

檢察官調查認為，依法通姦罪經配偶縱容或宥恕者，不得告訴。李男已經簽下協議書原諒妻子跟王男的通姦行為，協議書也提到，「因取得彼此雙方連帶保證人之原諒，乙方連帶保證人（李男）同意不對甲方（王松富）提出有關刑事或民事告訴」，等同放棄了告訴權，且潘女和王男也未有新的不法行為，因此處分不起訴。

王松富獲不起訴後，認為李男違反協議對他提告，因此透過律師對李男提出民事求償400萬，案經法官審理於28日判決王松富敗訴。

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