金屬探測器幫朋友找婚戒　他發現「價值390萬元」古硬幣大哭：像中樂透

▲2男幫朋友找婚戒時，意外發現昂貴寶物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國2名金屬探測偵探在幫朋友尋找遺失婚戒時，意外發現84枚珍貴古硬幣，其起源甚至可以追溯至1500年代初期亨利八世統治時期，評估後總價值高達英鎊10萬元（約台幣390萬元），讓他們找到時忍不住激動哭了出來，興奮表示「感覺就像中了樂透」。

英國《太陽報》報導，居住在西約克郡基斯利市(Keighley)的44歲男子雷納德(Paul Raynard)，與朋友溫尼(Michael Gwynne)2人是金屬探測偵探，他們日前在北愛爾蘭的巴利城堡鎮(Ballycastle)與另外一名朋友度假時，對方請他們幫忙尋找不小心弄丟的婚戒。起初，他們只發現了一枚5便士硬幣和一個馬蹄鐵，但雷納德後來卻發現了一堆古硬幣。

雷納德發現古硬幣時，立刻興奮向溫尼大喊，「這就是我們一直在夢想的那一刻」，所發現的古硬幣一共84枚，後來送至阿爾斯特博物館(Ulster Museum)估價，其中一枚硬幣屬於亨利八世統治時期，價值達英鎊5,000元（約台幣19萬元），而所有硬幣的總價值可能超過英鎊10萬元。

雷納德最後雖然沒有找到戒指，但他開心表示，「發現的時候那感覺十分驚奇，就像是檢查樂透號碼時，意外發現自己居然中了，我在發抖，我到現在都不敢相信是真的」。

Metal detectorist hunting friend’s lost wedding ring finds stash of centuries-old gold coins worth more than £ https://t.co/kPFMoykSU5 — ARTELLIGENZ (@AQArtQuotient) November 6, 2019

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