老公報備去紐約出差…正宮看硬碟崩潰！夫竟回「和小三性關係和諧」

▲男子阿嘉（化名）婚後在交友軟體上認識陳女，期間多次騙妻要出差，實際上是與陳女四處旅遊。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

男子阿嘉（化名）婚後第6年出軌，在交友軟體認識陳姓女子後與她墜入情網，2人交往1年中曾5度出遊，其中2次阿嘉還以出差為由騙妻子，開心與小三飛到國外度假。而當嘉妻發現老公在外偷吃後，質問先生有無與陳女上床，怎料阿嘉竟大方表示「2人性關係和諧」，嘉妻憤而怒告小三。法院審結判陳女須賠償嘉妻15萬元。全案仍可上訴。

阿嘉與妻2012年3月結婚，婚後2人育有一對雙胞胎女兒，嘉妻主張，阿嘉自2018年起平日晚上及假日開始頻繁加班，且每每她整理老公包包時，都可以從對方身上搜出多張旅館消費住宿的發票，還有一次阿嘉向她報備要去紐約出差，怎料回國後她翻閱老公護照，卻見日本出入境的戳章，讓她開始懷疑先生出軌。

嘉妻再稱，2018年4月1日雙胞胎女兒間玩耍時無意翻出先生背包中的硬碟，她好奇打開後竟見到老公與陳女在國內外旅遊的親密合影，經比對日期才發現，原來阿嘉總趁她帶女兒回娘家、或謊稱要出差的日子與小三出遊，誇張的是2人足跡不只在台灣，其中有還有2次分別飛到上海及京都。

►偷偷分享少女秘密！

嘉妻抓包先生出軌後，起初還體諒陳女可能不知阿嘉已婚，認為她是無辜被欺騙，內心並非蓄意破壞家庭，怎料她提醒陳女遠離阿嘉後，女方仍不願放手，不斷向正宮強調「阿嘉深愛的是我，對妳只是在盡義務」。而面對老婆質問，阿嘉也坦然表示自己與小三「性關係很和諧」。

法官審理時勘驗陳女於臉書上傳與阿嘉的親密合照，見她頭部斜傾緊靠阿嘉頸部，雙眼微閉面容相當陶醉，認定陳女侵害嘉妻配偶權屬實，審結判她須賠償15萬元。全案仍可上訴。

【更多新聞】

►「躲監視器」幫2同事偷打美白針 醫美診所護理師免坐牢代價18萬



►幫妻照料22隻貓「顧不好就挨罵」人夫求離婚！她反控：家暴還搞大小三肚子

►砸大錢人工受孕10多次終成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚 她崩潰怒揭婚外情

►二手票券豐富你的生活