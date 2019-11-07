吃素10年因為懷孕破戒！　「漢堡肉太好吃」讓她轉行當屠夫

▲吃素多年的女子，破戒後轉行當屠夫。（圖／翻攝自Instagram／tammois）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名吃素10年的女子，因為懷孕時抵擋不了想吃肉的慾望，吃了一個漢堡後意外改變她的人生，不但放棄成為一個素食主義者，甚至還因為肉太好吃而轉行當屠夫。

來自美國奧勒岡州的49歲女子喬納斯(Tammi Jonas)，因為閱讀解放動物運動活動家彼得辛格(Peter Singer)的著作，而從19歲開始成為素食者，她表示，因為對方的書中詳細介紹豬隻在豬圈所受到的殘忍對待，讓她良心過意不去而無法再吃肉，然而當她懷上第三胎時，身體卻變得極度貧血，必須靠吃肉才能幫自己補充營養。

喬納斯表示，「有一天我在上班時，突然想到，吃一個漢堡應該就可以解決我的問題」，沒想到這個破戒成為開啟她願意吃肉的契機，除了大啖牛肉和羊肉，後來連豬肉和其他家禽也都開始嘗試。

現在與丈夫一同居住在澳洲維多利亞省的喬納斯，在當地經營一間養豬場，標榜以人道方式來養殖「快樂、美味、傳承傳統的牧草豬」，她表示，「我選擇豬，因為牠們是工業系統中受到待遇最差的」，雖然她自己不會親自宰殺，但會確保合作業者是以人道方式處理，「牠們死前沒有恐懼、沒有痛苦，只是活著然後死了」，希望她的農場能為吃肉者提供更人道的選擇。

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