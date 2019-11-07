被班導逼做500下深蹲！15歲男跳樓輕生...死前傳訊好友：我先去地獄了

▲王同學在跳樓表示，自己已經感到絕望了。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江西省南昌市近日發生輕生案件，一名15歲的王姓男同學在10月12日當天下午跳樓身亡。據悉，他在生前曾被老師要求下跪、做500下深蹲，事後還傳訊息給好友稱，對這個世界感到失望，「我先去地獄了」。

據紅星新聞報導，王同學在跳樓前向好友表示，「我已經絕望了，學校和那個死父親都沒有一個是好人，人生已經沒有意義，至少還有幾個真心朋友，我先去地獄了，掰掰。」此外，在訊息中他還不忘提到，「跟我媽媽說一下，不要輕生、不要怪我，這是我的選擇，我的朋友們，對不起。」

▲王同學跳樓前傳訊給好友。

據悉，家屬事後在同學的口中得知，兒子生前曾遭班導當著全班的面前，逼著下跪及做500下深蹲。王同學的母親表示，為了尋找兒子生前到底經歷了甚麼，她曾親自到學校走訪，甚至多次連繫兒子的班導師。

▲王同學所在的班級群組對話內容日前曝光。

不過，校方對此則回應，沒有體罰這件事。王同學的母親表示，她將自己的聯絡聯絡方式印發成傳單，在兒子的教室及曾待過的寢室發放，希望能有知情的同學聯絡她，目前也已向當地派出所報案，但均無派出所立案。

▲校方指出，目前已有全班同學的簽名，證明沒有體罰周同學。

據悉，校方事後反駁，如果周同學真的做了500下深蹲，應該連走路都走不了了，我們這邊有全班同學的簽名及手印，而且根本沒有下跪這件事，王同學的家屬還找了人來打該班班導，並想我們要100萬元（台幣約433.5萬）。對此，南昌市青山湖區分局湖坊派出所警員表示，確實此前接到報警，但具體情況不清楚，仍在調查中。

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