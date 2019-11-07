狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！　網全傻眼：國王的新衣？

Wedding guest gets utterly roasted for wearing matching flesh-coloured bra, boots and skirt to reception https://t.co/ZNYxwNSDdp — The Sun (@TheSun) 2019年11月6日

▲女子單穿胸罩參加婚禮，還特別跑去跟新娘、新郎合照。

實習記者賴韻如／綜合報導

參加婚宴最忌諱的就是穿著太突出搶走新娘風采！不過近日在國外的一場婚禮中，竟然有一名女賓客上半身只穿了「裸膚胸罩」，下身則是穿同色系的窄裙出席婚禮，誇張的打扮讓不少網友看了都超傻眼。

據《每日郵報》報導，一名網友日前將這荒唐照分享至美國臉書社團「那就是我羞恥的婚禮」（That’s It I’m Wedding Shaming）上，照片中可以看到，一對男女賓客正在與新娘新郎合照，而這名女賓客上半身只穿著裸膚色內衣，下半身則是搭配同色系開岔窄裙及短靴，遠看還以為她根本沒穿衣服，一身打扮相當詭異。

▲參加婚禮一般人都會盡量避開太過高調的衣物，以免搶了新娘子的風采。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



這暴露又誇張的穿著讓許多網友看了拳頭都硬了起來，紛紛留言表示，「這套衣服真的太恐怖了...」、「要是我是新娘，可能會直接要求她離開」、「我根本不會讓她進去婚禮」、「我覺得這可能是在復仇，她想讓新娘為難，不然誰會只穿著裸膚色胸罩就直接去參加婚禮？連個上衣也不穿」、「穿得像垃圾」、「這是所謂國王的新衣？」

事實上，這個臉書社團時常分享婚禮上出現的「奇葩事件」，先前就有一名網友分享，一對新人們在婚禮上玩起Cosplay，內容竟然是新郎扮演修車員，嘴上咬著手電筒並躺在拖車上，接著直接鑽進新娘裙底，試圖要好好「修理」一番，不少網友看到這一幕都覺得非常噁心，直呼「太尷尬了吧」。

Wedding shamers disgusted at car mechanic groom who slides under the bride’s dress for garter removal – with a torch in his mouth https://t.co/E9GEkY460P pic.twitter.com/w1xsl1ZIOf — The California Sun (@Thecalifornias3) 2019年10月7日

►我沒有遲到，是時間遲到了！

