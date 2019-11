狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！　網全傻眼：國王的新衣？

Wedding guest gets utterly roasted for wearing matching flesh-coloured bra, boots and skirt to reception https://t.co/ZNYxwNSDdp

▲女子單穿胸罩參加婚禮,還特別跑去跟新娘、新郎合照。

實習記者賴韻如/綜合報導

參加婚宴最忌諱的就是穿著太突出搶走新娘風采!不過近日在國外的一場婚禮中,竟然有一名女賓客上半身只穿了「裸膚胸罩」,下身則是穿同色系的窄裙出席婚禮,誇張的打扮讓不少網友看了都超傻眼。

據《每日郵報》報導,一名網友日前將這荒唐照分享至美國臉書社團「那就是我羞恥的婚禮」(That’s It I’m Wedding Shaming)上,照片中可以看到,一對男女賓客正在與新娘新郎合照,而這名女賓客上半身只穿著裸膚色內衣,下半身則是搭配同色系開岔窄裙及短靴,遠看還以為她根本沒穿衣服,一身打扮相當詭異。

▲參加婚禮一般人都會盡量避開太過高調的衣物,以免搶了新娘子的風采。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



這暴露又誇張的穿著讓許多網友看了拳頭都硬了起來,紛紛留言表示,「這套衣服真的太恐怖了...」、「要是我是新娘,可能會直接要求她離開」、「我根本不會讓她進去婚禮」、「我覺得這可能是在復仇,她想讓新娘為難,不然誰會只穿著裸膚色胸罩就直接去參加婚禮?連個上衣也不穿」、「穿得像垃圾」、「這是所謂國王的新衣?」

事實上,這個臉書社團時常分享婚禮上出現的「奇葩事件」,先前就有一名網友分享,一對新人們在婚禮上玩起Cosplay,內容竟然是新郎扮演修車員,嘴上咬著手電筒並躺在拖車上,接著直接鑽進新娘裙底,試圖要好好「修理」一番,不少網友看到這一幕都覺得非常噁心,直呼「太尷尬了吧」。

