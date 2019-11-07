快訊／台中26歲男駕野馬跑車高速失控！拋飛車外「整張臉撞爛」慘死

▲白色野馬車身被撞爛，幾乎成為廢鐵。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

台中市南屯區文心南路7日凌晨4時許發生一起死亡車禍，26歲的胡姓男子駕駛要價200多萬的白色野馬跑車，高速駛過彎道，不料車身突然失控撞上內側安全島，接著再彈撞右側花圃，導致胡男當場拋飛出車外，臉部著地、五官爛毀慘死。目擊者指出，該輛野馬當時速度相當快，時速至少約有160公里左右。警方初步研判，應是車速過快才會釀禍，但確切事故發生原因仍待釐清。

據悉，當時胡男駕駛白色野馬沿著文心南路行駛，行經三民西路二段處時，疑似因車速過快撞上內側安全島，隨後車身180度翻覆，再彈撞向右側花圃、撞斷警用監視器桿。由於當時撞擊力道相當強大，胡男也被拋飛車外，臉部直接著地撞擊，待救護人員到場時，發現他頭部受到重創，臉部、五官血肉模糊，幾乎難以辨識。胡男當下傷勢嚴重，已經沒有生命徵象，經緊急送往中山醫搶救後，仍然宣告不治。

目擊者指出，當時該輛野馬速度飛快，時速約有160公里，當時聽聞高速行駛聲呼嘯而過才沒多久，旋即就傳來巨大的撞擊聲響，嚇得他立即撥打電話叫救護車。警方初步研判，整起事故肇因應是車速過快所致，但詳細原因為何，仍待調查釐清。

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