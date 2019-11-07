轎車懸空卡護攔！台中男撞斷號誌燈電線桿　警用監視器也遭殃

記者李忠憲／台中報導

吳姓男子凌晨開車行經后里三豐路、福美路口，疑似疲勞駕駛失控，除了撞斷號誌燈桿及電線桿，上頭的警用監視系統也全被撞壞。雖然人僅受到輕傷，是不幸中之大幸，但後續賠償金額恐怕不低。警方提醒，上路前應斟酌身體狀況，切勿疲勞駕駛，以策安全。

▲男子開車自撞，號誌燈、電線桿都被撞斷，連警用監視器也壞。（圖／民眾提供）

台中市消防局7日凌晨3點許獲報，后里區三豐路、福美路口發生一起車禍，有人受傷並受困車內。消防隊立刻出動人車前往，發現該車27歲吳姓男子受困在一輛國產的客貨兩用車，腳因車頭嚴重撞擊夾困，立刻使用破壞剪協助脫困，經初步檢傷確認他胸腹痛、手腳挫傷，意識清楚，立刻將他送往大甲光田醫院治療，所幸無生命危險。

▲搜救人員協助將受困駕駛救出。（圖／民眾提供）

▲▼警用監視器與設備箱都被撞壞，損失慘重。（圖／民眾提供）

警方到場採證，發現該輛車除了將路口號誌燈及電線桿撞斷，電線桿上的警用監視器系統及設備箱也全被撞壞，損失還在評估。另外，警方也到醫院幫吳男做酒測，排除酒駕。

大甲分局表示，初步判斷應是吳男疲勞駕駛，從三豐路北往南到路口失控撞上去，詳細肇責仍有待釐清。警方另也呼籲民眾，開車一定要養足精神避免疲勞駕駛，並遵守交通規則。

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