一賴床就腰痛…她「每天只能睡5hrs」痛苦求救　醫檢查驚呆：妳有3顆腎！

▲李女一旦賴床就會腰部劇痛，醫師檢查後發現，原來她有3顆腎。（左圖／CFP，右圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

不少人都希望每天能夠多睡一會，假日更是乾脆賴床到中午。不過江西省新余市一名李姓女子表示，自己每天早上如果不及時起床，腰部就會劇烈疼痛，想賴床都沒辦法，「每天最多只能睡5到6個小時，否則會痛醒。」醫師檢查後赫然發現，李女之所以有這些狀況，是因為身體多了一顆腎臟，這種情況相當罕見，發病率只有1/1500。

▼醫師點出李女有3顆腎的原因。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，李女表示，自己一直有頻尿的症狀，如果早上不趕快起床的話，腰部就會劇烈疼痛，每天睡個5-6小時，身體就會自然痛醒，但排完尿就會好很多，「起初我以為是自己年紀大了，所以不能久睡，現在才終於知道真正原因。」新余市第二醫院普外科醫師郭軍替李女做完核磁共振後說，患者體內有3顆腎臟，才會有上述情況。

郭軍指出，李女的右側腎臟是一顆重複腎，右側的上半部分及下半部分都各有一根輸尿管，而左側是一顆正常的腎臟，這樣的情況還是比較罕見的，發病率大概是1/1500。得知這消息後，李女淡定自嘲，終於解開這些年身體的異常謎題，「誰要我的腎，我捐一個。」

▼李女說，自己根本無法多睡，否則會痛醒。（圖／翻攝自看看新聞）

據悉，重複腎是腎臟或輸尿管先天畸形的症狀，容易引起泌尿道感染或者相關併發症，包含腎盂炎、腎結石、結核病、腫瘤、積水等表現，通常進行泌尿系統全面檢查時就可得知，一般情況下，醫生會建議患者進行保守治療；另外，醫生也建議民眾養成定期體檢的習慣，可以對自己身體更加了解。

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