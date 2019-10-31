脫鞋驚見「9根腳趾」嚇壞店員…清秀男心酸「迅速穿襪」！家人攔著不讓就醫

▲21歲清秀男左腳長9根腳趾。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省潮汕市21歲男生阿俊（化名）長相清秀，足下卻有「難言之隱」，左腳從出生起就患有「多趾畸形」，一腳竟有9根腳趾。他買鞋常遇到店員驚恐的目光，只能心酸默默快速穿上襪子，苦忍21年都沒有去醫院就醫，就是因為家人的一句話。

據《廣州日報》報導，阿俊的左腳先天長了9根腳趾，原本腳拇指的位置，卻密密麻麻地多長了4根腳趾，顯得十分畸形，「左腳畸形是從小就有了，但當時家人帶著我去算命說這個是神仙『賞賜』的，千萬不要去動。」

儘管小時候阿俊不以為然，但長大了卻開始飽受9根足趾的困擾，「以前還和小夥伴一起去河邊玩，年齡越大，自己的腳越來越醜，後來都不想去了。」阿俊道出了自己內心的無奈，因為自己的左足畸形，經常引來他人異樣的目光，「還有人會專門來看，總之我會很不開心。」

更重要的是，因為畸形足，他要買比正常足大一至兩碼的鞋子來穿，「去外面鞋店試鞋的時候，我都會迅速脫下舊鞋來試穿，避免店員看到我的左腳和別人不一樣。」阿俊說，也因為自己的特殊情況，從來沒有在外面穿過拖鞋，「這麼多年，只要外出就穿運動鞋，要緊緊地包住自己的腳。」

▲他因左腳從小就遭到多人異樣的目光。（圖／翻攝自廣州日報）

為了重獲新生活，不被「多趾畸形」影響到自己的未來，阿俊決定拋棄迷信的想法，今年10月來到順德和平外科醫院救治。目前，經過醫生團隊9小時的努力，切除了他左腳多餘的4個足趾，還成功「再造」了一個腳拇指。

對於一足生9趾的病例，手病畸形科主任吳祥表示十分之罕見，這也是自己見過的第一例，「概率低至一百萬分之一或二百萬分之一。」

吳祥表示，手足畸形引起的原因有多方面，但約50%比例為遺傳因素，「另外，病毒感染、吸菸、精神壓力、高齡產婦等因素也容易引發手足畸形。」他還表示，作為一名手病畸形科醫生，自己一年也做了多台手足畸形的手術，資料表明手足畸形的發病率逐步增高。

吳祥建議，若孩子出現「主幹指發育較好的手指畸形」，可在3~6個月左右進行手術，「由於涉及孩子的指體發育及心理發育，在上學前完成手術比較合適。」

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▼醫生經過9小時的手術讓他重獲新生。（圖／翻攝自廣州日報）