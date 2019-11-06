民進黨團批惠台26條：打壓掐牢啦！「路邊紅包不要撿」

▲民進黨團召開「路邊紅包不要撿，中國對台26條＝打壓、掐牢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），不僅總統蔡英文表明不接受，民進黨立法院黨團6日也召開記者會質疑「惠台26條」根本是包藏禍心的方案，出席的立委們還在現場搭配手勢高喊「26條、母湯喔」！

民進黨立院黨團6日召開「路邊紅包不要撿，26條？打壓掐牢啦」記者會，除了黨團幹事長管碧玲及書記長李俊俋外，包含趙天麟、黃國書、黃秀芳、鄭寶清、賴瑞隆、陳曼麗、王定宇及周春米等黨籍立委，也都到場聲援。

管碧玲表示，惠台26條很明顯就是中國大陸對於台灣2020大選介選方案中的一環，也是重頭戲。她呼籲全國人民與政府一起用行動力讓中國大陸知道，台灣反對中國大陸藉由介選企圖綁住台灣的所有主張與措施。

趙天麟則說，「其實這就是個包藏禍心的方案」，大陸國台辦在記者會中就堂而皇之地說，26條惠台措施就是要貫徹中國國家總書記習近平的「一國兩制台灣方案」，完全不跟台灣協商就自己片面宣布，台灣當然不能接受。

黃國書接著表示，惠台26條其實就是「禍台惠中」，大陸想要利用惠台措施磁吸台灣的技術與人才，表面上雖然對台灣有利，但長期來看將對台灣產業造成無法彌補的危機，台灣務必小心因應。黃秀芳也質疑，看到整個中國大陸長期對台灣的打壓，台灣人還要相信惠台26條政策嗎？

▲民進黨團召開「路邊紅包不要撿，中國對台26條＝打壓、掐牢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭寶清表示，惠台26條中2就是壓死、6則是抓緊，中國大陸設了一個死亡陷阱，跟台灣人說「只要到我的牢籠裡就吃喝無虞」，更可悲的是看到台灣的親中政黨還隔海唱和，呼籲全國人民應該一致站出來給予最嚴厲的譴責。

賴瑞隆則指出，中國大陸提出惠台26條希望將台灣的5G產業、循環經濟產業、研發產業及交通運輸產在吸納到大陸，這對台灣而言是需要非常小心的方案，根本是「害台26條」。陳曼麗也說，中國大陸對台灣的態度讓台灣人覺得很反感，所以都是包藏禍心的26條，台灣人要小心因應。

王定宇認為，惠台26條其實就是中共的補大洞計畫，美中貿易戰後中國大陸的一帶一路受挫、地方政府舉債爆表，在財務困難、人才欠缺、供應技術遭西方社會隔絕的情況之下，急需有人去填補破洞。周春米則認為，這樣的方案就是一個「騙」的本質，台灣人都可以看得很清楚。

李俊俋表示，很遺憾看到國內有政黨大聲附和，國民黨文傳會甚至發新聞稿批評政府以兩岸關係作為選戰武器，罔顧台灣人民利益，國民黨樂見其成惠台26條，試問國民黨要不要把惠台26條如何危害台灣人民給說清楚，這才是真正重要的意義。

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