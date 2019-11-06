重機聖地霧台鄉台24線傳有釘子+油漬　警徒步找未發現

▲屏東縣里港警方會同相關單位在通往霧台鄉的台24線取締超速等違規勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉台24線沿線風景秀麗，成為假日重機車友旅客景點，由於重機車發出引擎聲響巨大，引來居民反彈，傳出有車友在路上發現釘子及油漬，導致車友滑倒受傷情事；轄區的屏東縣里港警分局表示，派出所員警徒步找尋未有發現，未來持續加強交通安全措施，並加強取締違規作為，確保交通安全。

▲▼谷川大橋、稽查重機車。

由於台24線沿線景色相當秀麗，吸引許多重機車友假日旅遊，由於重機車引擎聲響很大，加上有的民眾任意丟垃圾，引來部落民眾反彈，向民代等投訴生活受到干擾，引來關注。

最近重機車友透過臉書群組發布「警訊」，指通往霧台的台24線路面上出現不明油漬，導致騎士頻頻摔車受傷，還有車友在特定路段撿到為數不少的釘子，懷疑是「惡意」行為。

警方獲悉，派員前往了解，並沿途徒步搜尋釘子及油漬，以確保往來用路人行車安全，但並未發現，也在重機車友的臉書上回應車友，未來也會持續加強交通安全作為，保障用路的安全。

警方表示，由於機車噪音問題已對沿線部落居民生活造成很大困擾，會再加強超速取締勤務，並會同監理站及環保局展開聯合稽查作業。