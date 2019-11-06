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阿公阿嬤健康活力show　台東2代表隊均獲佳績

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▲阿公阿嬤健康活力show，台東代表隊獲佳績。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲阿公阿嬤健康活力show，台東代表隊獲佳績。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

國民健康署「樂齡好漾-阿公阿嬤健康活力show」全國總決賽，台東縣海端鄉及東河鄉2鄉之長者代表東部參加，表現優異皆獲佳績。其中，海端鄉恩典樂團榮獲常勝組銅牌獎及4萬元等值商品禮券、台東聖母醫院泰源健康活力站在新秀組榮獲最佳團隊獎及3萬元等值商品禮券，2隊的表現也令全場頻頻稱讚。

台東縣衛生局表示，國健署自民國100年起辦理「阿公阿嬤健康活力Show」，提供長者展現健康活力與生命價值的舞台，廣邀長者1圓舞台夢，今年進入常勝組總決賽的隊伍共有7隊、新秀組共有13隊，競爭非常激烈。每位長者都揮灑熱血賣力演出，參賽隊伍來自社區發展協會、社區關懷據點、文化健康站、日照中心、老人團體及宗教團體等，並有親友團、志工團體等共襄盛舉。

參加常勝組比賽的海端鄉「恩典樂團」，帶來八部合音，吸引全場目光，評審肯定團隊以自彈自唱表演的Live實力，而台東聖母醫院「泰源健康活力站」在新秀組的競賽，帶來3首舞曲串聯並融入原住民歌舞，逗得台下的評審們的身體也情不自禁跟著音樂打起節拍來，長輩們既可愛又活力。

衛生局指出，台東縣亦已進入高齡社會，縣內積極規動長者健康促進活動，透過規律的身體活動、良好的營養攝取及積極的社會參與，皆可達到健康老化、延緩失能的目標。

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