準備開除調查拜登之子檢察官！烏克蘭與美國切割　另開除1/3檢察官

實習記者許祐誠／綜合報導

消息人士指出，烏克蘭當局近日以無故缺席強制性肅清（clean-up）考試的原因，預計開除調查美國前副總統拜登父子貪汙一案的檢察官庫里克（Kostiantyn Kulyk），被視為與美國緊急做切割。值得一提的是，除了庫里克之外，當局還開除近400多名、3分之1的檢察官，試圖重振檢調機關的名聲，但此舉被指控是進行政治上的肅清行動。

《路透社》5日報導，這次考試在烏克蘭檢察總長里亞波夏普卡（Ruslan Ryaboshapka）的主導下，開除約3分之1的檢察官。消息人士透露，庫里克上個月無故缺席考試，事後也不願意提出正式的缺席理由，因此預定在12月31日被解雇。

▼ 烏克蘭檢察官庫里克（Kostiantyn Kulyk）。（圖／路透）

對此，部分檢察官透露，大多數被解雇的檢察官認為，新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）想藉此進行政治上的肅清，於是拒絕出席考試。但對於外界的指控，澤倫斯基回應，人民早已不信任烏克蘭檢察署，而且檢察署長期以來被視為是懲罰敵人的政治工具，因此內部整頓至關重要。

由於庫里克主要調查拜登兒子擔任董事會的石油公司Burisma，加上川普私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）先前承認，曾與他會見商討拜登父子貪汙一案，因此烏克蘭此舉被視為避免捲入美國兩黨的政治鬥爭。

值得一提的是，兩名知情人士透露，庫里克今年曾提出有關拜登一案的7頁報告。報導指出，雖然檔案還無法證實，但庫里克4月接受親川普的《國會山報》採訪時，曾表達出對此案的興趣；此外，他也曾在10月透露，自己已經暗中調查Burisma創始人澤羅切斯夫基（Mykola Zlochevsky）長達2年；他近期也向《路透社》爆料，拜登曾在2016年期間，透過手段想讓烏克蘭當時的檢察總長肖金（Viktor Shokin）下台，避免Burisma被調查。

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