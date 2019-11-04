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缺席中共四中全會！陸官媒曝任學鋒「因病去世」　享年54歲

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▲任學鋒。（圖／翻攝星島日報）

▲重慶官媒《華龍網》報導，任學鋒日前因病去世。（圖／翻攝星島日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

中共第十九屆四中全會10月31日在北京閉幕，其中，中共中央候補委員、重慶市委副書記任學鋒罕見缺席重慶市委常委會擴大會議，引起討論。據港媒指出，重慶官媒《華龍網》3日深夜刊出消息稱，任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。

重慶官媒《華龍網》3日深夜報導，據重慶市任學鋒治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒近日「因病醫治無效」而去世。據悉，任學鋒最後一次公開現身是10月26日，在重慶市委理論學習中心組所舉行的專題學習會上，不過，華龍網報導中並未透露他換上何病，以及去世的確切日期。

據了解，任學鋒長期在天津任職，從2004年至2008年，先後擔任「香港津聯集團有限公司」的黨委書記、副董事長、董事長，之後又接著擔任天津副市長。

直到2014年8月，任學鋒接替落馬的萬慶良，接任中共廣東省委常委、廣州市委書記；2017年2月升任廣東省委副書記兼任廣州市委書記，是中共十八屆、十九屆中央候補委員，一度被視為廣東省長人選。

據星島日報報導，據重慶方面的消息透露，任學鋒曾經墮樓，送醫院搶救。互聯網流傳的訃告顯示，任學鋒的告別儀式是在今（4）日上午8時，於北京昌平殯儀館舉行，死亡時間為10月31日。

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