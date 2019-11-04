　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

30年代老屋搖身90現代展館　開創竹南「中港番社」在地新文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中港番社內的陳家古厝，翻修之後配合苗栗縣在地文化發展協會，共同推廣在地新能量。（圖／記者黃孟珍攝）

▲中港番社內的陳家古厝，翻修之後配合苗栗縣在地文化發展協會，共同推廣在地新能量。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮中港里番社地區，有1間屋齡超過80年以上的陳家古厝，傳承早年閩粵及在地原住民道卡斯族的歷史記憶，過去受到地震及時間的摧殘下早已年久失修；但從2015年底由屋主陳保成翻修完成之後，便持續投注在地方文化推廣工作上，期許這座老宅成為中港文化的研究場域，紮根與傳承在地文化。

陳家古厝屋主陳保成表示，這間三合院有著從小的記憶；因地震、颱風影響，早已經殘破不堪，又因中港番社內的老屋漸漸消失殆盡，才興起了重建的念頭；因老屋產權多達數十人持有，光找齊這些親戚蓋章同意就花了2年多的時間，不過看到現在慢慢看見老屋注入新生命，一切都值得了，更期待古厝能夠為竹南在地文化創造新的能量。

▲▼中港陳家古厝後代陳保成，歷經數年的時間，才將這間年久失修的三合院重新注入新生命。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼中港陳家古厝後代陳保成，歷經數年的時間，才將這間年久失修的三合院重新注入新生命。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼中港陳家古厝後代陳保成，歷經數年的時間，才將這間年久失修的三合院重新注入新生命。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣在地文化推廣協會理事長徐嘉明指出，為了吸引許多在地居民前往體驗，了解家鄉的原始文化；重建後的三合院空間除了市集、課程體驗與導覽之外，2019年更與國立臺灣工藝研究發展中心合作，成為進階木工人才培育計畫「MoodSHIT- 木的家具實驗展」，選定這個富有傳統文化氣息的地方，作為結訓展覽場域。

徐嘉明還說，在2019年的夏天號招了13位來自不同城市和領域的木工愛好者，有來自設計藝術學院的在學生、建築領域職人、室內設計裝潢職人、傢俱木工國手、藍染藝術家、及電子科技業的業餘木工人，在充斥木屑的空間中腦力激盪，一次又一次的實驗與創作，打造出兼具藝術創作與實用型態的木質傢俱作品；更將這群充滿著天馬行空創意的新時代創作家，在擁有80年歷史的陳家古厝內，迸出新世代的火花。

▲▼來自不同城市，不同領域的13位木工愛好者，齊聚陳家古厝內，將新世代的創意，完整呈現在80年歷史的舊建築之中。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼來自不同城市，不同領域的13位木工愛好者，齊聚陳家古厝內，將新世代的創意，完整呈現在80年歷史的舊建築之中。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼來自不同城市，不同領域的13位木工愛好者，齊聚陳家古厝內，將新世代的創意，完整呈現在80年歷史的舊建築之中。（圖／記者黃孟珍攝）

►就算爬到樹上！妳還是很美

►蘇貞昌送苗栗大紅包！借縣府30億發薪　還拍板國1增設造橋交流道

►苗栗遙控飛機也失控！　越過馬路撞上路樹險衝民宅

►遠房親戚「公車站撿少女」　路旁性侵完後載回家…巧遇她媽媽

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
楊丞琳IG刪光12hrs後發文了！僅留6字「粉絲想打氣也被擋
開箱「魔王級小姐」月收120萬！「知名女星」主動轉行下海
饗食天堂陪過光棍節！　每人最低只要11元
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中和土地公文化祭盛況空前　侯友宜擲出聖筊：秉持土地公精神與市民向前走

新北玄天上帝文化祭8日登場　結合社會愛心做公益

新北未婚聯誼淡水浪漫登場　手作烤餅乾11對配對成功

婦人跳安平港輕生　海巡民眾成功合力救人

30年代老屋搖身90現代展館　開創竹南「中港番社」在地新文化

雙11購物+1　執行署台南分署法拍會5日登場

全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

中和土地公文化祭盛況空前　侯友宜擲出聖筊：秉持土地公精神與市民向前走

新北玄天上帝文化祭8日登場　結合社會愛心做公益

新北未婚聯誼淡水浪漫登場　手作烤餅乾11對配對成功

婦人跳安平港輕生　海巡民眾成功合力救人

30年代老屋搖身90現代展館　開創竹南「中港番社」在地新文化

雙11購物+1　執行署台南分署法拍會5日登場

全國第40屆華宗盃排球錦標賽　5日學甲熱鬧開打

東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

部落古謡紥根！縱谷、南迴、海岸線藝文師及耆老進駐校園教唱

建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

iPhone 12 外型曝光！被外媒評為iP 4以來最受期待的新機　傳搭四鏡頭、縮小瀏海

「地王」輝煌時代已過？三多商圈沒落ing　空置店面上衝20間

黃少祺消失螢光幕300天！創出道以來神隱最長紀錄　原因起底滿滿洋蔥

在迪士尼舉行婚禮不是夢　搭玻璃馬車、城堡拍婚紗，成為世界上最快樂的公主

CBA／中國新政策歡迎台灣球員內援身份入聯賽　台港澳限制有望放寬？

防暴警發射多枚催淚彈！　香港科大男示威者「墮樓滿地血」送醫危殆

「如果可以再來當我們小孩」...兒墜吊橋亡！父淚崩：就這麼剛好跌到那個洞

韓國瑜承諾助南投發展「黑金」　老縣長林源朗當場大讚有總統天命

史上最年輕！20歲唐西奇締「背靠背」25+大三元　詹皇創第2老紀錄

台大電機碩士當業務拉保險！學者嘆不意外：高教為何而戰？

地方熱門新聞

智慧路邊停車格安平擴大483格

台東女攤位被大便！調監視器見他蹲坐

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

執行署台南分署法拍會5日登場

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

獨居嬷散步迷途深夜橋頭打盹　警護送返家

更多熱門

相關新聞

萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事

萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事

「點亮！萬盛庄」是萬福國小的一項STEAM課程，課程中結合社會科、自然科與國語科，讓學生與樂齡學堂的長輩走入社區，尋找到最在地的歷史故事。這項故事課程的發想，則是來自萬福國小藝術與人文領域科老師陳雨禾。陳雨禾注意到，都市裡的孩子受到父母太多愛與保護，因此對於生活感受的能力不太足夠，因此透過蒐集在地故事的課程，讓學生靠自己的感官去體驗這個世界。

從原料到餐桌　2小時煮出一桌台灣味

從原料到餐桌　2小時煮出一桌台灣味

體驗在地文化！日首間分散型飯店京都開張

體驗在地文化！日首間分散型飯店京都開張

台東學習型城市成果博覽會登場

台東學習型城市成果博覽會登場

消失中的奇萊平原古聚落特展登場

消失中的奇萊平原古聚落特展登場

關鍵字：

古厝翻修中港番社在地文化

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面