30年代老屋搖身90現代展館　開創竹南「中港番社」在地新文化

▲中港番社內的陳家古厝，翻修之後配合苗栗縣在地文化發展協會，共同推廣在地新能量。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮中港里番社地區，有1間屋齡超過80年以上的陳家古厝，傳承早年閩粵及在地原住民道卡斯族的歷史記憶，過去受到地震及時間的摧殘下早已年久失修；但從2015年底由屋主陳保成翻修完成之後，便持續投注在地方文化推廣工作上，期許這座老宅成為中港文化的研究場域，紮根與傳承在地文化。

陳家古厝屋主陳保成表示，這間三合院有著從小的記憶；因地震、颱風影響，早已經殘破不堪，又因中港番社內的老屋漸漸消失殆盡，才興起了重建的念頭；因老屋產權多達數十人持有，光找齊這些親戚蓋章同意就花了2年多的時間，不過看到現在慢慢看見老屋注入新生命，一切都值得了，更期待古厝能夠為竹南在地文化創造新的能量。

▲▼中港陳家古厝後代陳保成，歷經數年的時間，才將這間年久失修的三合院重新注入新生命。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣在地文化推廣協會理事長徐嘉明指出，為了吸引許多在地居民前往體驗，了解家鄉的原始文化；重建後的三合院空間除了市集、課程體驗與導覽之外，2019年更與國立臺灣工藝研究發展中心合作，成為進階木工人才培育計畫「MoodSHIT- 木的家具實驗展」，選定這個富有傳統文化氣息的地方，作為結訓展覽場域。

徐嘉明還說，在2019年的夏天號招了13位來自不同城市和領域的木工愛好者，有來自設計藝術學院的在學生、建築領域職人、室內設計裝潢職人、傢俱木工國手、藍染藝術家、及電子科技業的業餘木工人，在充斥木屑的空間中腦力激盪，一次又一次的實驗與創作，打造出兼具藝術創作與實用型態的木質傢俱作品；更將這群充滿著天馬行空創意的新時代創作家，在擁有80年歷史的陳家古厝內，迸出新世代的火花。

▲▼來自不同城市，不同領域的13位木工愛好者，齊聚陳家古厝內，將新世代的創意，完整呈現在80年歷史的舊建築之中。（圖／記者黃孟珍攝）

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