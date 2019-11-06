女警急著下車...一開門「擊落機車」！倒楣騎士再撞路燈慘摔

記者張君豪／新北報導

5日上午10點30分左右，汐止康寧街發生一起公車拋錨意外，結果警方為了避免車流回堵，立刻派警網到場處理，沒想到汐止警分局警車到場戒備時，副駕駛座的女警下車時未注意後方來車就開門，導致後方一名男騎士不慎撞上，還差點撞到路邊的公車站牌，所幸男子經送醫後僅獲輕傷並無大礙。

▲汐止警分局一女警下車未注意後方來車釀車禍，汐止警交通組長李萬居受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器錄下女警因下車釀成車禍瞬間。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局交通組長李萬居受訪表示，這起車禍意外發生後，警分局第一時間派員前往探視慰問摔車傷者，經警方酒測發現雙方均未喝酒。

汐止社后所員警於上述時間駕巡邏車執勤時，行經康寧街發現一輛公車拋錨停放路中，為避免後方車流堵塞，遂於拋錨公車後方停車警戒疏導交通。

但該警車副駕駛座女警員下車時，未注意後方車輛即開啟車門，導致另輛從後方行駛之機車騎士不慎撞上而發生事故，所幸該男子僅輕微擦傷，汐止警分局也在第一時間派員慰問傷者，經酒測雙方均無酒駕情事，員警違規部分汐止警方也會依規定舉發、決不徇私。

經警方檢視監視器發現，女警開車門下車確有疏失，目前受傷騎士要求警方協助賠償修車費用，汐止警分局也允諾會全權負責賠償，雙方目前協調和解中。

【其他新聞】

►4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

►網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」 刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

►陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記 將可「自由行」入境台灣

►陳同佳來台受審關鍵曝！3年前有先例...解密「荃灣封屍案」3嫌赴港模式

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！