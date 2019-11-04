汐止燒臘攤「撞進一台車」　女駕駛也霧煞煞...網譏：應該有賣三寶飯

▲一輛轎車突衝進汐止區建成路一家營業中的餐廳，嚇壞老闆和客人，幸無人受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區3日下午發生一起離奇小客車衝撞路邊燒臘店的意外事故，當時店內還有民眾正在吃午餐，所幸僅造成店內鍋爐及桌椅毀損，並無造成業者或其他消費者的傷亡，轄區汐止警方到場處理，發現駕駛車輛的是張姓女駕駛（53歲）經警方酒測並未發現有酒駕，目前肇事者正與店家協商和解中。

▲汐止區建成路一家餐廳營業無端遭民眾駕車衝撞，轎車衝進店內所幸無人受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，4日15時13分許，獲報在汐止派出所轄區建成路23巷口發生交通事故，經查為張姓女子因駕駛自小客車不慎衝撞進店家，造成路旁燒臘店家器具及桌椅損壞，當時店內有民眾用餐，所幸現場無人傷亡，經警方向張女實施酒測，酒測值為0，並無酒駕情事。

▲汐止區建成路一家餐廳營業無端遭民眾駕車衝撞，所幸轎車衝進店內僅撞毀烹飪鍋爐並無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

張姓駕駛向前來調查車禍的警方表示，自己因為駕車不慎、才會整輛車突然爆衝，她也不知道車子為何會如此；但由於並未造成人員傷亡，目前張女已委由車險公司向麵攤老闆進行賠償商議和解。車禍消息經網友上傳臉書社團，結果有網友戲稱：「一定是烤鴨太香太誘人」、「燒臘店應該有賣三寶飯」。

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