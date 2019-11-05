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母哭求救重傷女兒！哪吒一聽「黑白無常的話」怒拍桌：吾會犯天？　結局曝

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▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，「經過20來天，這名女孩慢慢醒了。」（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享「哪吒」太子元帥救一名女信徒的女兒真人真事，過程中元帥還被黑白無常指「可能觸犯天」，氣得拍桌，所幸後來結局圓滿。原PO說，「只能說這位母親背後有太多不為人知的心酸，就是這樣元帥才出手幫忙渡過這個劫。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文表示，來到濟世日，開始順序唱名，叫到一名女孩子的名字，卻來了一名婦女。他還原元帥和婦女的對話：

請繼續往下閱讀...

元帥：請問妳要問什麻事？

婦女：我要問我女兒的事。我女兒上班途中被車撞了，很嚴重，希望元帥能幫忙。

元帥開始詳查：醫生不是說不樂觀嗎？昏迷指數不是只剩下幾而已嗎？

婦女哭泣：就是這樣才希望元帥幫忙救救我女兒。

元帥：妳知道這樣對妳來說負擔很重，妳知道嗎？

婦女：假如救不活我女兒，我活著也沒什麻意思了。

（元帥看到這位母親的哭泣，心又開始軟了。）

元帥：看在妳身為一個母親的母愛上，等一下吾就先派一位將軍去顧妳女兒。吾會開符給妳，妳就先化作符水給她，擦一點符水在她的嘴巴還有她的身體，知道嗎？吾會盡全力幫她，但是妳的身體也要照顧好，女兒這個不是短時間就能好的，需要長時間配合醫生治療和復健，那妳懂吾的意思嗎？

▼女信徒求元帥救救自己車禍傷重的女兒。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼車禍,意外 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，每到濟世日，這名婦女都會來問元帥，也會跟元帥說她女兒目前狀況如何；有一次，有位信徒在問元帥事情，問到一半元帥突然轉頭對話，對話到一半就很生氣拍桌子。

原PO表示，原來是將軍回來回報說，從地府上來的黑白無常有些話需要轉達給元帥知道，「當將軍回來轉達黑白無常的話，說元帥再繼續插手這個女孩的事，元帥可能會觸犯天？」

「這時元帥聽完將軍回來回報的話，生氣拍了桌子。」原PO指出，元帥說「該怎麼做，吾會不知嗎？吾會犯天嗎」；元帥馬上令將軍回去照顧好女孩，「其他事吾來處理。」

原PO說，經過20來天，這名女孩慢慢醒了；女孩媽媽高興，來感謝元帥的幫忙，「元帥說未來復健的路還很漫長，妳們要好好的加油，妳身為母親，要把自己的身體照顧好，才有能力陪妳的女兒走這條漫長的復健之路。吾也是看在妳母愛的份上才出手幫妳，吾能幫，吾一定會幫妳。」他表示，這名母親聽完元帥的話慢慢哭泣。

▼元帥要女信徒顧好身體，才能陪女兒走過漫長的復健之路。（示意圖／達志影像）

▲▼骨折,受傷,復健,扭傷。（示意圖／達志影像）

原PO回覆網友的留言，還有一部分的事情是信徒的隱私，「是我不能說的，只能點到為止。只能說這位母親背後有太多不為人知的心酸，就是這樣元帥才出手幫忙渡過這個劫。」

也有人留言，元帥犯了天條，肯定受到不小的罰；原PO回，「元帥自有辦法，所以沒有犯天條。」一名網友好奇，「怎麼聽到元帥跟將軍的對話」；原PO回「一開始只有聽元帥講的話，當元帥在生氣時，當下是不會問元帥。在事後，有問元帥說當時將軍回來回報什麼。」

有人則認為，「那元帥應該會擔了太多因果了」；原PO回，「老闆說過，越少人來問事，祂揹的業障越少。」一名網友留言，「不是說『閻王要你三更死，豈能容你到五更』？這樣不就要加但書了嗎？我沒對神明有不敬，只是想不通」；原PO回，「太子爺說過人要多行善，可以得福報。當有難時，這福報可以救自己，能救多久，那就看你自己的福報到哪。」

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