搶攻「雙11」商機！4大量販店、超市超殺優惠懶人包　百款商品買一送一

▲愛買量販店雙11祭出點數回饋、以及百樣商品5折起，還有買1送1等活動。



記者蕭筠／綜合報導

一年一度的雙11大戰開打了！今年除了超商加入戰局之外，各大賣場也紛紛推出超殺優惠，例如量販店愛買祭出500款日韓商品最低5折起，100款商品買一送一、家樂福「每日一件指定商品最低下殺4.5折」、全聯有多款爆殺商品，而頂好則是祭出「1111狂歡日」，當日多款民生用品買一送一，就是要讓婆媽們用最划算的價格買到更多東西。

●愛買

迎接雙11，愛買即日起至11月11日推出「實體門市加網路」年度最回饋優惠，11月9日至11月11日只要使用HAPPY GO Pay手機支付單筆滿1111元以上，回饋點數11倍送，且綁定信用卡再加碼送110點；商品優惠部分祭出500款日韓商品最低5折起，100款商品買一送一，像是民生用品部分，環保可丟馬桶「拭拭樂濕拭衛生紙20抽」買一送一，每包24.5元、「依必朗洗衣精補充包2000g」買一送一，每包49.5元、「舒潔香氛抽取衛生紙100抽*8包」買一送一，每串也只要99.5元，婆媽們可以衝一波了。

另即日起至11月10日，愛買攜手蝦皮推出萬件民生用品在蝦皮首頁輕鬆購活動，只要輸入專屬折扣碼滿799元現折100元、全店199元免運，且愛買線上購物在蝦皮平台還有整點激殺商品5折起，必須把握。

▲家樂福11月11日至13日推出全館最大優惠。



●家樂福

家樂福為迎戰雙11，即日起有多項優惠方案，包括11月1日至13日連續13天「指定商品優惠」，每天一件指定商品最低下殺4.5折，指定商品有飛利浦HD2105智慧萬用鍋、伊萊克斯完美管家UV淨蹣直立吸塵器、Dyson v10 sv12 Fluffy無線吸塵器等等。11月1日至13日「限時折扣碼」落在每日上午11點及下午3點，家樂福將於官方臉書與LINE公佈折扣代碼，每次釋出8%-70%優惠，各別優惠%對應使用組數1000-20組，獲折扣碼使用限單筆單次消費用，每位消費者每天限用一次。

即日起至11月10日「滿額優惠+主題日加碼送」，連續7天每筆消費滿999元現折5%，每日各別主題館優惠，消費達指定金額獲得指定商品。雙11倒數3天（11月11日至11月13日）家樂福祭出全館最大優惠，線上購物全館近3萬款商品無論消費金額現折11%，單筆購買11款不同類型商品就送5萬點紅利點數。

▲全聯雙11推出多款爆殺優惠殺品 。（圖／資料照）



●全聯

迎戰雙11電商購物檔期，全聯推出多款爆殺優惠商品，包括BREAD新英格蘭堡15包原價1包49元，現在在「PXGo!全聯線上購」直接購買，還可分批取貨，11月4日起至11月7日還直接下殺1包34元；另健身必備的卜蜂輕食沙拉胸原價59元也只要41元，福記阿薩姆茶葉蛋原價54元則直接下殺1包37元。

▲頂好「1111狂歡日」多樣商品買一送一。



●頂好

頂好看準雙11購物節商機於11月11日推出「1111狂歡日」，就是要讓消費者以更優惠的價格入手民生用品，包括加生特選白鮮蛋、特柔抽取式衛生紙、屏東北蕉、精選豬絞肉冷藏肉、紐西蘭綠奇異果與台灣文蛤等商品，當日買一送一；另加碼11月11日至11月15日，單筆消費生鮮商品滿111元即贈11元生鮮現金抵用券，以此類推。提醒11月16日至11月24日單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元生鮮商品抵用券，僅限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

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