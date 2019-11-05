雙11燦坤參戰　「全民購物節」11/8~11/12開跑

▲燦坤全民購物節將於11/8~11/12開跑。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

年度最大的購物節「雙11」即將到來，3C通路商燦坤今（5）日也宣布，將於11/8~11/12舉辦「雙11全民購物節」；在為期五天的活動當中，燦坤將為消費者帶來五大驚喜。

驚喜一：多款人氣商品低於五折起

驚喜二：燦坤獨家引進了睿米（Roidmi）、華米（Amazfit），以及Yeelight等三大科技品牌新品

驚喜三：滿額禮，最高將贈出市價99,999元75吋4k電視

驚喜四：每日限量秒殺排隊商品最低34折起

驚喜五：55688搭車金、銀行回饋最高4,500元、百萬紅包雨，以及百大商品搶先預購等購物小確幸

本次的燦坤全民購物節最特別的地方，就是獨家引進了睿米、華米，以及Yeelight等三大科技品牌新品。睿米主打的產品為無線吸塵器產品，此次的燦坤全民購物節中所推出的，為吸拖一體無線吸塵器，以1.5公斤輕便機身、145AW的吸力；搭配6重空氣過濾系統，還能夠深度淨化小至0.3微米的細小顆粒。此外，更支援磁吸無線充電並提供65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機APP，確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購現省1,000元只要9,995元，再送市價995元的吸頭/配件收納包。

華米則是推出了Amazfit GTS魅力版智慧手錶，搭載341ppi的超視網膜級AMOLED螢幕、14天超長電池續航力加上50公尺防水能力，滿足室內與戶外需求。時尚方形錶盤搭配消光黑/玫瑰金/紳士藍多彩金屬錶身，原價4,395元，預購優惠價只要3,895元，現省500元。Amazfit GTR特仕版智慧手錶，圓形AMOLED優雅設計，螢幕支持全天候顯示功能，以金屬及陶瓷材質打造奢華感，清晰大錶面輕鬆掌握所有資訊，24天超長電池續航力，原價4,995元，預購優惠價4,495元，同樣現省500元。

而主打照明裝置的廠商Yeelight，本次則是推出了靈動 LED 檯燈－充電版，插電充電雙模式，充電續航時間5小時，天鵝頸造型簡約優雅，可透過Micro USB或行動電源充電，照亮你的每一天，會員價1,200元，活動價只要745元。此外，無線充電夜燈－15W快充版也於11/5～11/12開放預購，原價995元，預購優惠價只要895元，11月下旬開始出貨。