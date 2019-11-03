浮誇肉片薄到透光！　他一涮「入鍋即化」好錯愕　網笑翻：冷氣太強會飛走

▲這肉片下鍋一秒就熟了。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

一名男網友昨天去吃火鍋吃到飽時，點了好幾份肉片來涮，但其中一盒牛肉卻長得不太一樣，幾乎已經比衛生紙還要薄，塑膠盒的花紋還會透過肉片完全顯現出來，這種厚度的肉片光是要夾起來就有困難，更何況是放入鍋中煮，根本涮幾秒肉片就會縮水到快消失，宛如在吃「肉紙」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」哭笑不得地說，「我一直以為薄到透光的肉片只有動漫才會出現…」想不到今天真的親眼目睹，其他盒肉片都很正常，唯獨這盒牛肉已經薄到快夾不起來，彷彿隨時都會融化在盒子裡，「下鍋煮熟快撈不到」。

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▲網友說負責切肉的根本小當家。（圖／翻攝自爆怨公社）



貼文至今已經將近1萬人按讚，網友紛紛笑說，「這種肉端出來他們自己不會笑場嗎」、「紗布的概念」、「還以為是展開的紅色保險套」、「叫他把冷氣開小一點，不然等等肉被冷氣吹飛了」、「薄如蟬翼呢」、「要敷臉用的嗎」、「這走路太快就飛走了吧」、「這個手腳要超快，下鍋一秒要馬上夾回來。」

還有很多人表示，這根本是師傅想要炫耀刀工，不過網友解釋，這種火鍋肉片是用切肉機切出來的，機器可以設定要切的厚薄度，並非真的由師傅手工切出來，「這其實是切肉機切出來的，沒有什麼刀工好不好的問題」、「這機器設定錯了吧」。

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