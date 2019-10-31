邱于軒點名「白白胖胖」一頓飯花5萬！　尹立：有種出議場再講一遍



▲高雄市議員邱于軒、前文化局長尹立。（合成圖／翻攝高雄市議會、記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄巿議員邱于軒在31日市政總質詢上指出，高雄海洋文化及流行音樂中心在2018年公關費竟高達66萬6000餘元，一個晚上餐費就吃了5萬多元，更酸「這不是白白胖胖什麼才叫白白胖胖」，對此被點名的前文化局長尹立則回擊「有種出議場再講一遍，不要利用免責權逃避法律責任」。

國民黨市議員邱于軒在市政總質詢上調出資料，指出2018年高雄海流中心董監事花費，在公關費上竟高達66萬6000餘元，其中一場董監事會議餐費就高達5萬多元，批「這不是權貴這什麼是權貴」，討論招商也要到高檔的紅毛港餐廳，邱于軒說「這不是白白胖胖什麼才叫白白胖胖，吃像多難看」。

▲尹立反擊要邱于軒不要利用免責權逃避法律責任。（圖／翻攝尹立臉書）

對此，前文化局長尹立也在臉書回擊「上次借不到海音廁所的邱議員，才因為大港開唱胡說八道被我告，現在學聰明了，懂得利用議員在議場內的言論免責權，議員監督市政天經地義，但連基本常識都沒有又在胡說八道，有種出議場再講一遍，不要利用免責權逃避法律責任」。

尹立提到「海音是行政法人，由法人舉辦在董監事會議後的餐會，我也是受邀對象，連基本行政與法律常識都沒有，還變成惡意的內容農場不斷被轉貼，實在非常的惡質」，最後他酸「我跟邱議員照片擺一起，到底誰白白胖胖⋯⋯？」。