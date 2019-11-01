民進黨議員靜坐控國民黨暴力！重播衝突影片轟：主謀就是韓國瑜

▲高雄市議會民進黨團靜坐抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市議會因高雄市長韓國瑜請假，無法出席報告總預算案，民進黨因此霸佔主席台要求韓國瑜本人應來報告，後續藍綠議員還因此發生肢體衝突，還有2議員掛彩送醫。高市議會1日市政總質詢，民進黨團播出衝突影片，靜坐在前方，強調是國民黨使用暴力，甚至連國民黨議員劉德林會受傷也是自己人打自己人。

▲民進黨團聯合質詢。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨議員黨團共用總質時間，撥出昨日議事廳上衝突畫面，表示民進黨的立場並不是要退回總預算，只是要韓國瑜銷假一小時，親自到議會來說明，但連這樣都做不到，民進黨議員頭綁上「落跑市長、欺人太甚」布條，進行靜坐，甚至拿出韓國瑜人形立牌放置到市長位置，坐在前方以示抗議。

▲市議員林宛蓉在衝突中受傷 。（圖／記者洪正達攝）

而綠營議員林宛蓉在衝突過程中受傷，民進黨黨團拿出影片強調，是國民黨議員劉德林先用手扣住林宛蓉脖子，還將她推開撞到頭，致使後腦重創，導致腦震盪及左腳膝蓋受傷；另外，他們指出國民黨議員劉德林在衝突過程中眼角流血，是自家議員曾俊傑大力推擠才撞到桌角，根本是自己人打自己人，嚴重譴責國民黨的暴力行為。

▲高市議員劉德林在衝突中撞到眉尾流血。（圖／記者洪正達攝）

對此，主席陸淑美則表示根據議事規則，發言人必須在位置上，希望議員能回到座位發言，不過民進黨議員則表示「我們就坐著不講話」，一旁持續播影片，表示將靜坐到質詢時間結束。

▲高雄市議會民進黨團靜坐抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

時間剩最後2分鐘，議員李柏毅回到座位發言，他指控自家女性議員被國民黨籍男性議員蠻橫攻擊，畫面清楚都會說話，主謀就是韓國瑜，不願意負責還指派國民黨議員攻擊用議事杯葛民進黨議員，用靜坐畫面告訴市民，韓國瑜不負責任。