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遭指虐待移工...漁會理事長不滿被「黑」　狀告移工「媽祖婆」

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▲宜縣漁工職業工會前理事長瓦迪諾（Wardino）（左1），強調退出工會完全是自願。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜縣漁工職業工會前理事長瓦迪諾（Wardino）（左1），強調退出工會完全是自願。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳斷橋，6名外籍移工罹難，引發外界關注移工在台工作及生活環境，獲美頒「終止現代奴役英雄獎」的宜縣漁工職業工會祕書長李麗華，受訪曾指控蘇澳區漁會理事長蔡源龍未善待漁工。蔡不滿被「黑」，31日與50多名漁民，到宜蘭地檢按鈴告李妨害名譽；李麗華強硬回應所說都是事實，可受外界公評。

▲宜縣漁工職業工會祕書長李麗華強硬回應所說都是事實，可受公評。（資料照／記者游芳男攝）

▲宜縣漁工職業工會祕書長李麗華強硬回應所說都是事實，可受公評。（資料照／記者游芳男攝）

南方澳漁民是否善待移工？漁民與蘇澳區漁會曾要移工口中「媽祖婆」的宜縣漁工職業工會祕書長李麗華出面道歉，但李悍拒，31日李雖又挨告，但她強調，有關指證蔡源龍部分，都有憑有據，她只關心移工工作權益，而蔡卻造成移工有不安與壓力，是蔡要向他們道歉。

▲▼蘇澳區漁會理事長蔡源龍（上圖左1）等人，到宜蘭地檢告李麗華妨害名譽。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳區漁會理事長蔡源龍（左1）等人，到宜蘭地檢告李麗華妨害名譽。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

李麗華31日挨告的引爆點是她日前受訪時說：「但是，我沒有見過哪個好的仲介」，和Ersona的老闆相比，工會理事長瓦迪諾的弟弟同樣是因為工作受傷、頭被削掉一半，可是船主就把他丟給仲介，住在蔡源龍那個仲介公司的辦公室樓上，睡地板。他頭蓋骨都破掉，卻連枕頭都沒有。」

李受訪也指控蔡和勞政單位聯手，以船上作業分紅要脅，企圖逼退印尼籍的工會理事長瓦迪諾（Wardino）辭職來打壓工會。

▲▼蘇澳區漁會理事長蔡源龍（上圖左1）等人，到宜蘭地檢告李麗華妨害名譽。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蔡不滿被「黑」，他澄清，良心經營移工仲介，且未要求瓦迪諾（Wardino）辭工會理事長，人格被李汙衊，漁民及船長們也被「妖魔化」，為還清白他必須站出來提告，要求李賠償象徵性的1元，並公開登報向他及漁民致歉。

捲入風暴，在台9年都在春何豐366號漁船工作，31日陪同蔡等人一同到宜蘭地檢的瓦迪諾（Wardino）強調，他加入工會初衷是為改善移工生活，沒要製造移工與船長對立，退出工會是沒受到船長等人的逼迫，完全是自願。

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