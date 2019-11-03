「前進東京」世界12強棒球賽5日開打　盧秀燕下午慰勞中華隊員

▲第五分局將在球場設置服務台，宣導不要酒駕和招募燈會志工。（圖／第五分局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

世界12強棒球錦標賽2、3日2天在台中洲際棒球場進行熱身賽，5、6、7日3天正式比賽，若晉級將前往日本參加複賽，其中最受球迷期待的，便是7日中華對日本賽事，預售票早已秒殺，預料當天將會湧進2萬名球迷為中華隊加油，市長盧秀燕3日下午4點將前去球場慰勞中華隊，期盼打出好成績。

▲警方將在中華隊對日本隊比賽當天，全力疏導交通。

台中市警察局第五分局表示，配合洲際棒球場國際賽事，球場周邊道路崇德十九路、四平路等路段，一旦平面及立體停車場停滿時便管制車輛進入，建議民眾多利用大眾運輸工具，或往外圍重劃區路邊停放，貴重財物請隨身攜帶，請民眾配合現場警察及義交指揮，才能讓交通順暢。

第五分局除了在球場周邊加派警力維持交通外，球場外也設置警察服務站，宣導「2020台灣燈會在台中」，讓民眾了解籌辦進度及志工招募資訊，台灣燈會主展區在后里馬場及森林園區舉行，展期從2020年2月8日至2月23日共16天，副展區在文心森林公園，展期從2019年12月21日至2020年2月23日，長達65天，燈會預計招募5千名志工協勤，只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊的民眾即可上網報名。

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