中部最美豎琴式斜張橋明年初完工　盧秀燕：你命名我送3萬

▲中部最高、最美的斜張橋開放民眾命名。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯中科路銜接水湳經貿園區的豎琴式斜張橋，是全中部最高、最美的斜張橋，唯美造型吸引民眾關注，預計明年初完工，台中市長盧秀燕在臉書上廣邀全國民眾發揮創意為這座橋命名，並開放全民投票，即日起至13日線上徵件，最多6字，首獎可得3萬元，參與投票民眾也有機會拿千元禮券。

▲盧秀燕在臉書廣邀大家命名。（圖／盧秀燕臉書）

建設局表示，這次命名活動分為「你命名」與「我按讚」兩階段，分別祭出總獎金5萬元與5萬元禮券，徵選階段從即日起至13日下午5點，參加民眾請至參賽網站留下最多6字的名稱，並且說明含義，之後將由專業評審依創意與地方文化連結性等標準，挑選5名入圍者進行票選，首獎3萬(1名)、入圍獎每名5千元(4名)，票選階段則是開放全民投票，市府將從按讚民眾中，抽出50個幸運兒，每人獲1千元禮券。

中科園區與水湳經貿園區被台74線隔開，市府為縫合兩園區，規劃「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，並以景觀斜張橋跨越台74線，A型橋看似「少女的祈禱」，斜張設計像豎琴，整體像「少女彈豎琴」，也像弓箭蓄勢待發，白天有鷺鷥展翼律動感，夜間以LED投光至拱形主塔，整體有「台中起飛」與「展翼」之象，將成為台中門戶意象及新地標。

豎琴式斜張橋總長552公尺，鋼構主塔高約72公尺，雙向共4車道，載重依公路橋梁設計規範設計，每車道可承載活載重達302公噸重，並設置雙吊鎖、安全回饋系統著重工程安全，完成度已達85%，預計明年初完工。

很多民眾都到盧秀燕臉書上留言，「台灣大橋」、「台中之星」、「天弦橋」、「大湳橋」、「天琴橋」等，盧也一一回應，不但肯定名字很貼切，更提醒民眾點選活動網站參加票選。

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