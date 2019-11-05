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【約瑟夫占星】11/06-11/12星座占星：獅子偏財星高照　天秤運勢長紅

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11/06-11/12星座占星【約瑟夫占星】：深秋日短，否極泰來

圖文／周刊王

深秋日短，否極泰來

11月中旬，隨火星與土冥警相漸消，一解早先混亂，迎接深秋片刻幽雅。國際政經怵目要聞展望樂觀，善惡各有報，水星逆行更利群體探掘事實真相，12日前後或有重磅宗教與醫藥新聞見世。又金土星周末迎來吉兆，區域紛爭或政府個體對峙情勢將有止息曙光。

本月媒體圍繞公平交易、健康與永續，體現施比受更有福，樂活、共好、人道奢侈等，五花八門蔚為話題。天蠍宮水星逆行影響廣泛，須留意差旅交通事故、電子用品故障。財經方面，金星射手一派樂觀氣息且漸與海王星入相，國際股債樂觀。表現可期。

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本周星情排行

●射手座勢轉逆襲心情最嗨
●天蠍座阮囊滿溢財利最佳
●金牛座一呼百諾人氣最旺
●雙魚座暢意寬心聲勢最佳

牡羊座 正所謂厚積薄發

勞而有獲，本周職場迎來高潮，且貴人指路，預期目標達陣在即，建議牡羊本周親為，否則將有預期外錯漏。水逆期間溝通務求清晰，事涉投資理財更須留意，防陷阱設計或詐騙。感情是花不迷人人自迷。

金牛座 仁恕推己以及人

風花自娛，守護星能量純粹，金牛更顯自適，反求諸己，笑看橫逆，拱手無為。部分金牛工作逢改組，誤會冰釋，小人從暗處退散。正財有加給，偏財平淡，感情是正緣總按鈴兩次。

雙子座 笑看秋花無兩欺

劍及履及，本周射手兩大吉星坐鎮，雙子職場情場兩得意，脫穎而出，運籌帷幄準確。水逆期間宜注意機慢車交通，防禍事害身損體，尤其十二日前後。感情是緣有天定，亦有人為。

巨蟹座 佳期至切莫錯過

奇門遁甲，本周巨蟹輕騎過關，出奇制勝，職場有挪移乾坤佳期，關鍵時刻，出線上位。本周末尾日水相和，舊人舊事舊愛，一次引爆，讓過去展望未來。偏財佳。感情是亂點鴛鴦譜。

獅子座 顏如玉勝黃金屋

吟風弄月，本周獅子心態轉善，群星點亮獅子玩心。休管職場橫生波折，明哲保身，一團和氣，裝傻為上。偏財星高照，水逆災區，留意家電與個人電子用品。感情是執衣帶漸寬終不悔。

處女座 斷捨才見真智慧

撲朔迷離，本周處女座人前風光，但背後辛酸，如人飲水自知。團隊合作如夢撲朔，溝通清晰最重要。出行運不佳，準備交通備案。正偏財低迷，且防近處小人。感情是西洋鏡看不穿。

天秤座 話不投機半句多

眾口鑠金，天秤座逢守護星無惡相位，運勢依然長紅。貴人不絕，藉靈通消息能先馳得點，留意口舌是非。正財運佳，放貸可回收。本周忌添購電器，差旅當心。感情是不畏人言。

天蠍座 情真意切勝萬金

玉砌金堆，天蠍本周財利為諸星之冠，事業越挫越勇，謙沖自牧，與人分享為樂中之樂。水星逆行期間，避免錯漏，慎防髒水上身。偏財有。感情是相看兩厭，但部分天蠍閃婚。

射手座 心意暢眉開眼樂

紫氣東來，射手皇者歸來，職場上勢如破竹，有全拿之勢，圓夢之際仍須留意細節，以防水逆末尾馬前失蹄。太陽仍處天蠍，心情逆風，但愜意時刻已經不遠。財運節流為上。感情是求取圓滿。

摩羯座 鳳凰安可棲低枝

如夢初醒，職場生活上，摩羯逆風起飛，步伐調整到位，遇亂流處變不驚。社交邀約仍多，走跳之餘留意小人。財運平淡，看似有進但鏡花水月，過路財神。感情是對影獨斟。

水瓶座 若定輕舟過重山

長袖善舞，水瓶睨視群雄，解脫案牘疲乏，寬以待人。出行運爾爾，水逆有交通備案為上，工作書信往來宜再三確認。貴人運佳，或有故人來訪，財運爾爾，感情是收之桑榆。

雙魚座 運籌帷幄喚東風

處變不驚，雙魚或逢青眼進爵，或臨危受命，職場調度整合有方，危機化轉機之運。本周水逆重災區，溝通出行請準備多重備案。桃花敲門兩次，意外漏財是花錢消災。感情是流動的盛宴。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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