王瞳傳訊「會悔改」卻跟馬俊麟喝豆漿　梁敏婷翻出「超友誼」卡片求償400萬

記者羅志華、孫于珊／台北報導

藝人王瞳與馬俊麟在民視8點檔「大時代」演出情侶，疑似假戲真做，引來馬俊麟妻子梁敏婷自6月起陸續發文，「1個便當3個人吃不飽」等內容，暗示王瞳當小三破壞家庭；直到王瞳10月1日接到書狀，發現遭梁敏婷提告侵害配偶權，並求償400萬，於2日晚間帶著媽媽及阿姨「侵門踏戶」，到梁敏婷住處飆罵「管好老公」，影片上傳網路後事件爆發，讓王瞳與馬俊麟不得不出面解釋，不料本應是「澄清記者會」上，馬俊麟「真情流露」坦承「沒控制好感情」，更讓梁敏婷氣炸，士院民庭於11月4日首度開庭，不料王瞳的律師僅在表示「否認侵害配偶權」後，便不再答辯，讓法官相當傻眼，而梁敏婷律師也在庭外表示，「一切都要從車上的卡片開始說起…」。

▲馬妻在副駕翻出王瞳與馬俊麟的「超友誼」卡片， 王瞳還因此傳訊「會悔改」，不料2人仍持續來往，在周刊報導後，事件終於爆發。（圖／民視提供）

今日首度開庭引起關注，梁敏婷律師主張，王瞳明知馬俊麟是人夫，卻仍與他不當交往，已逾越一般朋友、同事交往的界線，並請求精神撫慰金400萬元；但不知是否是「訴訟策略」，王瞳的律師僅在回覆「否認侵害配偶權」後，就表示後續再補充書狀，對於梁敏婷所指控的來往事實，皆不做回覆，甚至表明需要6周準備時間，才能補齊書狀，讓梁敏婷律師不禁吐槽「太久了啦！」，法官也諭知30天內要提出，並提醒，若超過時限又沒提出正當理由，依訴訟法恐將不採用。

梁敏婷律師庭外表示，梁敏婷偶然在馬俊麟副駕一堆「粉絲」的卡片中，驚見王瞳與馬之間「超友誼內容」的卡片，讓她氣得向馬俊麟質疑，之後馬、王2人向梁承諾不再私下接觸，王瞳更傳訊「會悔改」，但之後2人仍持續來往，梁敏婷每次發現都選擇原諒，不料馬、王2人表面上應付，私下卻來往地火熱，於9月份又遭鏡週刊報導2人一起上健身房，之後還又去喝豆漿，諷刺的是，梁敏婷看到報導後，才知道馬俊麟當天，貼心地在豆漿店要幫她買東西，旁邊坐的竟然就是王瞳，讓她一氣之下怒告王瞳，並求償400萬元。

律師接著表示，梁敏婷首先要斷絕王瞳對家庭的破壞，另一方面也因她隻身嫁來台灣，與馬俊麟育有2子，目前雖不考慮離婚，但未來的路該怎麼走，她仍需要許多思考空間。另外，對於外界好奇馬、王2人是否有「親密關係」，律師則表示，目前沒掌握通姦證據，也因此未提刑事告訴，僅以「侵害配偶權」的民事訴訟為主。

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