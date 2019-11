「旅行家二號」穿越太陽系！成功回傳數據…離開銀河系還需3萬年

▲旅行家二號(Voyager 2)回傳穿越太陽系數據。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

在距離地球120億英里遠的未知領域,屬於太陽系的邊界,也是星際空間的起點,而美國太空總署(NASA)發射的旅行家二號(Voyager 2)終於在飛行40多年後,在2018年進入星際空間。科學家4日也終於刊出了旅行家二號回傳訊號的研究,為神祕的外太空提供更多科學訊息。

旅行家二號於1977年發射升空,終於在2018年11月5日越過太陽層頂的外部邊界,進入星際空間(Interstellar Space),成為自旅行家一號以來,第2個造訪外太空的人造物。《自然天文學》(Nature Astronomy)4日刊登了5篇詳細研究,並指出,這兩艘太空船尚未完全離開銀河系,而是正在穿越「銀河恆星與行星系統」間的星際介質,預計還要再2300年才能抵達邊界,完全穿過則需耗費3萬年。

The fantastic voyage continues!



One year ago this week, Voyager 2 joined me in interstellar space. Today, five papers published detailing my twin's findings in the region just beyond the bubble created by our Sun. https://t.co/RqOfl7uV3F pic.twitter.com/ucRiTafLW3