「旅行家二號」穿越太陽系！成功回傳數據…離開銀河系還需3萬年

▲旅行家二號（Voyager 2）回傳穿越太陽系數據。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在距離地球120億英里遠的未知領域，屬於太陽系的邊界，也是星際空間的起點，而美國太空總署（NASA）發射的旅行家二號（Voyager 2）終於在飛行40多年後，在2018年進入星際空間。科學家4日也終於刊出了旅行家二號回傳訊號的研究，為神祕的外太空提供更多科學訊息。

旅行家二號於1977年發射升空，終於在2018年11月5日越過太陽層頂的外部邊界，進入星際空間（Interstellar Space），成為自旅行家一號以來，第2個造訪外太空的人造物。《自然天文學》（Nature Astronomy）4日刊登了5篇詳細研究，並指出，這兩艘太空船尚未完全離開銀河系，而是正在穿越「銀河恆星與行星系統」間的星際介質，預計還要再2300年才能抵達邊界，完全穿過則需耗費3萬年。

The fantastic voyage continues!



One year ago this week, Voyager 2 joined me in interstellar space. Today, five papers published detailing my twin's findings in the region just beyond the bubble created by our Sun. https://t.co/RqOfl7uV3F pic.twitter.com/ucRiTafLW3 — NASA Voyager (@NASAVoyager) November 4, 2019

科學家指出，整個太陽系由太陽外層大氣噴射產生的帶電粒子流太陽風，所形成巨大保護性泡泡「太陽圈」（heliosphere）包圍。而太陽風能到達最遠的地方稱為「太陽層頂」（heliopause），這裡除了是太陽系邊界外，也是星際空間的開始之處。從旅行家二號回傳的數據證實，它確實在2018年穿越了太陽層頂，而這裡也比預期的還要薄。

旅行家一號早在2012年就抵達星際空間，但由於太空船受損嚴重，所以無法回傳完整數據。加州理工學院（California Institute of Technology）物理學家史東（Edward Stone）說，「我們不曉得太陽圈有多大，甚至曾認為不論是太空船還是我們，都無法長壽到見證這項奇蹟。」

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