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安全床欄殺人！5月大男嬰卡頭窒息　二審判廠商賠440萬

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲嬰兒安全床欄造成意外，高院判決廠商須賠償440萬餘元。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

基隆陳姓夫妻4年前購買聖嬰企業有限公司製造生產的嬰兒安全床護欄，結果5月大的男嬰翻身時，不慎卡在護欄與床墊間的縫隙，窒息身亡。聖嬰董事長潘永珠刑事部分二審判刑1年，家屬求償，高等法院也判決廠商必須賠償家屬440萬餘元。可上訴。

判決指出，基隆陳姓夫妻在2015年間產下龍鳳胎，原本該歡喜迎接新生命的家庭，卻在5個月後面對悲慘的意外。當年3月4日，母親購買「聖嬰公司」製造，長110公分、高70公分的托比熊（vivibaby）床護欄回家，安裝在男嬰的床邊。5月17日，夫妻倆晚間在客廳看電視，母親回房查看時，卻發現兒子已經倒栽，卡在床護欄與床墊之間，口吐白沫、嘴角流血。緊急送醫急救，但仍回天乏術。

家屬不滿，提出民刑事訴訟。其中刑事部分，檢察官認為，依照經濟部標準檢驗局規定，國外床圍（護欄）使用對象為「不須保護者協助即可自行上下床之幼兒」，且日本及英國均認定不適用於18個月以下幼兒，美國則標註不適用於2歲以下幼兒；但聖嬰公司卻未註明警語，檢方因此認定公司負責人潘永珠涉有業務過失致死罪嫌，提起公訴。高院二審將潘女判刑1年，上訴第三審審理中。

另外家屬提出的附帶民事訴訟，高院審理時，聖嬰公司拒絕賠償，辯稱是男嬰是因噎奶窒息死亡，與床欄有無警告標示不具因果關係；另外男嬰父母任由男嬰長時間獨處，以致男嬰陷入縫隙無法及脫困，也有過失責任。

但高院不採信，依照《消費者保護法》相關規定，認定床欄欠缺合理期待的安全性，且未正確的警告標示，必須賠償。經過計算後，判決聖嬰等3家公司與潘女，必須連帶賠償家屬共440萬餘元。可上訴。

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