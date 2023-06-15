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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】更生小農夫有機種植的「茶間咖啡」

▲▼更生小農夫小葉採用自家生產的咖啡豆進行烘培，推出「茶間咖啡」。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）

▲更生小農夫小葉採用自家生產的阿里山咖啡豆進行烘焙，推出芬芳香醇的「茶間咖啡」。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）

記者王淑君／綜合報導

在1,050米的海拔上，陽光灑落山坡上的茶園及咖啡樹，照亮被人精心照顧的農田。而這樣的高海拔和充足的日曬，正是孕育出咖啡豆美好風味的良好環境。為了不使用農藥，並堅持更高的品質，一早就在樹園中忙碌的，正是「更生小農夫」——小葉。

在錯誤中反省，用改變證明自身

刻苦的堅持背後，是小葉在坎坷的道路中學習到的點滴。

國中時，她接觸到毒品，從吸食至成癮，生活漸漸被毒品綁架。之後為了支應龐大的開銷，甚至走上運輸販賣的道路。當她被判刑時，這才知道自己所犯的行為需要以十幾年的時間來償還。服刑期間，接獲親人因毒品去逝的噩耗，母親也因悲痛離世，家庭驟然分崩離析。

假釋出獄後，小葉回到老家，與父親一同學習農務，同時也承擔起陪伴與照顧家人的責任。此外，她每天清晨先到甲仙的餐廳工作，下班後再回家務農，展現刻苦堅持的毅力，也改變了父親和姊妹對她的看法。

▼咖啡貨櫃屋由更生小農夫小葉親自整裝。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）▲▼更生小農夫小葉採用自家生產的咖啡豆進行烘培，推出「茶間咖啡」。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）

抱持無毒信念，堅持最好的臺灣咖啡

為了重新開始，小葉向臺灣更生保護會橋頭分會申請了圓夢創業貸款，而過去不諒解她的姊姊，更成為她的保證人，見證她重生的歷程。

有著種種堅持的小葉，堅決不使用農藥，即使生長過程中遇上不噴藥就必須將果樹砍伐的困境，她依然不噴灑農藥，也因為經歷過種種磨難後，才能收穫更甜美的果實。小葉以自家無毒種植的薑，推出薑糖粉、薑黃和薑糖片等一系列小農產品，更學習了咖啡烘焙的技術，採用自家種植生產的咖啡豆，推出職人手作烘焙的「茶間咖啡」。

「茶間咖啡」採用高海拔臺灣阿里山豆種，分為水洗和日曬兩種方式處理烘焙，更推出濾掛咖啡，讓更多人得以品嘗在她的堅持下所孕育出好品質的臺灣咖啡。

更生好物銷售資訊

更生小農夫

臉書搜尋：更生小農夫

聯絡電話：0985-895-057

▼更生小農夫招牌的冷泡茶，讓消費者品嘗到最溫潤的好茶。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）▲▼更生小農夫小葉採用自家生產的咖啡豆進行烘培，推出「茶間咖啡」。（圖／臺灣更生保護會橋頭分會提供）
 

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