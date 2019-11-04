▲ 友善藥用植物活絡北大特區，陳永龍科技轉職休閒青農。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市青農陳永龍與妻子陳麗萍在樹林的柑園街內種植蔬果及藥草，夫妻倆堅持不使用化學肥料及農藥，透過與環境共榮共存的方式，在都會區旁打造出一座安心農園。在他們的堅持與努力下，種出的果菜不僅長得肥美，從田裡摘下來稍微洗淨就能夠直接食用，安心又健康。

39歲的陳永龍畢業於永達技術學院，與同校的妻子陳麗萍相識相戀，因兩人均茹素，於是決定在樹林火車站旁經營素食材料行，直至2008年起陸續爆發出的食安風暴，讓陳永龍認為健康要靠自己把關，也開啟了他的從農之路。

陳永龍選擇不施用化肥與農藥的友善農法，陳永龍也積極參加農業局、農會及農改場開設的各項課程，慢慢培養經驗與實力，也終於種出漂亮的成績，甚至協助周圍的慣行農友轉型為友善農法。除了蔬果外，陳永龍對藥用植物有著濃厚的興趣，他的農場裡種植著多種藥用植物，如決明子、紫蘇、狗尾草、薏苡等。

▲ 友善農業的堅持，陳永龍選擇不施用化肥與農藥。

陳永龍說，這些藥用植物就像是他的孩子，需要細心呵護才會長得漂亮，他也致力於推廣台灣藥草產業，除了經營粉絲專頁「藥用植物生態農場」傳播藥用植物相關知識，也與熟識的中醫師及雜誌社編輯合創「自然保健雜誌」刊物，努力將藥用植物推廣給大眾。

陳永龍表示，未來希望可以整合樹林及三峽北大特區的都會區與農業區的資源，將農業區的農產及好環境帶進都市，讓都市的居民在假日可以到周圍的農地走走、呼吸新鮮空氣、選購喜歡的農產；同時將都市的年輕活力與消費力帶進農地，不僅能活絡農村，為當地農產品打開通路，也能達到吃在地、食當季的目標。陳永龍也拋磚引玉，歡迎附近學生寒暑假時到農場來實習，體驗腳踏實地種菜的樂趣，也學習一些農作物的相關知識。

農業局表示，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局首創一站式服務措施，從生產、銷售通路、包裝行銷規劃整體輔導措施，並協助整合地方農業與都會地區資源，將資源效益最大化，帶動當地產業的發展，讓更多青年及新農民加入從農行列。

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