▲ 萬里員潭溪實施封溪護漁，違規採捕檢舉獎金每件2000元。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自10月22日起公告萬里區員潭溪域（自磺溪與員潭溪交會口以上至麻竹腳橋止及其支流）實施封溪護漁，民眾不得以任何方式採捕水產動植物（含垂釣、撈蝦及徒手捕捉等方式），違者將依漁業法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。民眾如有發現違法濫捕情事，可提供相關影像，經查證屬實並裁罰確定者，獎金每件發給2000元。

萬里區公所表示，員潭溪源於萬里區雙磺嘴山東側山谷，先向東南流，經荖寮湖、大坪崙，於大坪轉向東北，後再轉北流，經二坪尾、蔴竹腳、員潭子，於頂社（頂寮）轉向西北流，經大埔、下社（下寮），最終於金山區水尾漁港注入東海，全長有6.22公里，流域範圍22.33平方公里。

▲ 生態調查時於親水公園附近採集體型較小的毛蟹。

其中上游麻竹腳是闊葉森林帶，溪中早年有豐富的鱸鰻、毛蟹（日本絨螯蟹）、過山蝦（貪食沼蝦）等水中生態，其中從河口到上游，更是日本絨螯蟹（毛蟹）與貪食沼蝦（過山蝦）兩側洄游的生活場域。近年來因開發與捕捉，造成這些水中生物急遽減少，因此在農業局、公所及地方人士努力下，日前獲得行政院農業委員會核定，成為封溪護漁的河段。

農業局長李玟指出，保育溪流自然生態為長久永續的工作，除須政府努力不懈外，若有在地力量的注入更能實現生態城市的願景。目前新北市共計有14區61條溪流實施封溪護漁，為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為。

新北市府設有檢舉獎金，民眾如有發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給2000元。相關封溪護漁資訊可上農業局網站：http://www.agriculture.ntpc.gov.tw，點選「生態保育」查詢。

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▲ 生態調查時發現抱卵的貪食沼蝦（過山蝦）。

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